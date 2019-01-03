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03.01.2019 10:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жителям уцелевших подъездов в Магнитогорске разрешат забрать вещи

Текст: Тимофей Борисов

Сегодня жители трех смежных с обрушившимся подъездов дома в Магнитогорске получат возможность попасть в свои квартиры и забрать необходимые вещи и документы. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе МЧС России.

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"Жители пятого, шестого и восьмого подъездов получат два получасовых окна - с 12.00 до 12.30 и с 16.00 до 16.30 - для того, чтобы в сопровождении спасателей МЧС России и сотрудников МВД попасть в свои квартиры и взять необходимые личные вещи, документы", - говорится в сообщении спасательного ведомства.

Решение принято несмотря на то, что сохраняется опасность обрушения. Но, видимо, исследования диагностическим прибором "Стрела-П" показали, что устойчивость здания все же сохраняется на приемлемом уровне.

При этом спасатели не прекращают поиски ни на минуту. К сожалению, к выросшему и без того безмерно количеству погибших в 37 человек может прибавится еще четверо жильцов, которые до сих пор числятся в списке пропавших без вести.

Кстати, количество погибших может оказаться даже большим, чем в списках разыскиваемых прописанных в рухнувшем подъезде жильцов. Об этом заявил один из представителей областного главка МЧС России. Были выходные и к некоторым семьям могли приехать гости. И они также могут оказаться под завалами, хотя их и не учитывали, когда составляли списки проживавших в злополучном подъезде.

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Пока же, как подтверждает МЧС, из-под завалов извлечено 43 человека, из них 37 - погибли (в том числе 6 детей), 6 - спасены (в том числе 2 ребёнка).

Для разбора завалов задействована инженерная техника: автокраны, погрузчики, самосвалы, манипуляторы, грейдеры, экскаватор с гидравлическими ножницами, прибывший ранее из Башкирии.

В МЧС России и Главном управлении МЧС России по Челябинской области действуют телефоны "горячей линии": 8 (800) 775-17-17 и 8 (351) 239-99-99 соответственно.

В районе ЧС создана группировка РСЧС в составе 910 человек, 216 единиц техники, от МЧС России - 455 человек, 59 единиц техники, в т.ч. 3 воздушных судна.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Правительство МЧС Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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