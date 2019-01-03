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03.01.2019,  
15:15
Текст:  Руслан Мельников

Россия в 2019 году модернизирует противолодочные самолеты Бе-12

Авиапарк противолодочных самолетов-амфибий Бе-12 будет модернизирован в России в 2019 году.
Фото: Пресс-служба администрации Евпатории Фото: Пресс-служба администрации Евпатории
Фото: Пресс-служба администрации Евпатории

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Фото: YouTube
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Как уточнили в ведомстве, речь идет о новых противолодочных комплексах, которые повысят боевую эффективность этих машин.

Бе-12 (Mail по кодификации НАТО) является советским противолодочным самолетом-амфибией (летающей лодкой), на который установлено специальное оборудование для поиска и уничтожения вражеских субмарин. Самолет может нести его во внутреннем отсеке или на наружной подвеске.

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