СК: Суд может взять дело против экс-главы подмосковного Минфина зимой

Сегодня в компании сотрудников тюремного ведомства и российского Бюро Интерпола по трапу самолета в одном из отечественных аэропортов спустился Алексей Кузнецов.

Этого человека отечественные правоохранительные органы обвиняют в крупном мошенничестве, растрате и легализации имущества. Ждали бывшего министра давно, и почти разуверились, что его могут вернуть, но окончательное решение об экстрадиции Кузнецова было принято в конце декабря прошлого года.

Фактически уголовное дело против Кузнецова уже расследовано и по мнению сотрудников Следственного комитета, уголовное дело против экс-главы подмосковного Минфина может уже этой зимой отправится в суд.

Как объяснили корреспонденту "РГ" в СКР, Кузнецова обвиняют по статьям о мошенничестве, растрате и легализации имущества, нажитого преступным путем.

В деле Кузнецова больше 20 эпизодов преступлений. По версии следствия, Кузнецов договорился с предприятиями ЖКХ области, требовал задолженность у муниципальных образований. Сумма ущерба казне, которую вменяют его группе, превышает 14 миллиардов рублей.

Кстати, не только в России, но и во Франции против Кузнецова и его бывшей жены также было возбуждено уголовное дело по обвинению в отмывании преступных доходов, полученных в России. Но жена Кузнецова гражданка США и ее нам не выдают, а недвижимость Кузнецова во Франции арестована. Это большая победа Российской Генеральной прокуратуры.