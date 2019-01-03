Составлен рейтинг самых частых проблем водителей

В 2018 году водители чаще всего вызывали техпомощь, чтобы завести заглохший автомобиль. Причем наибольшее число вызовов поступало из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе "Русского АвтоМотоКлуба".

За прошлый год специалисты РАМК выезжали по звонкам автомобилистов 110 тысяч раз, причем примерно 40 тысяч проблем удалось решить на месте. Автолюбители часто жаловались и на другие проблемы: пробоины в колесах, недостаток топлива, заблокированные двери и трудности при заполнении европротокола при мелких авариях.

Кроме водителей из столичного региона и Питера за экстренной помощью на дорогах стали активнее обращаться автолюбители из Татарстана, Башкортостана, Краснодарского края, Архангельской области и Карелии.

При этом во время ежегодной весенней акции "День здорового автомобиля" механики клуба выяснили, что из всех машин россиян не требуют ремонта только 3 процента.