Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Можно ли наладить на машине дистанционное управление 12:08
За руль после праздников: как автомобилистам не остаться без прав 02.01.2019
Официально: Поставки автомобилей Ravon в Россию возобновлены 02.01.2019
АвтоВАЗ поднял цены на автомобили 01.01.2019
03.01.2019 11:32
Рубрика: Легковые авто

Составлен рейтинг самых частых проблем водителей

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

В 2018 году водители чаще всего вызывали техпомощь, чтобы завести заглохший автомобиль. Причем наибольшее число вызовов поступало из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе "Русского АвтоМотоКлуба".

Фото: iStock
За руль после праздников: как автомобилистам не остаться без прав

За прошлый год специалисты РАМК выезжали по звонкам автомобилистов 110 тысяч раз, причем примерно 40 тысяч проблем удалось решить на месте. Автолюбители часто жаловались и на другие проблемы: пробоины в колесах, недостаток топлива, заблокированные двери и трудности при заполнении европротокола при мелких авариях.

Кроме водителей из столичного региона и Питера за экстренной помощью на дорогах стали активнее обращаться автолюбители из Татарстана, Башкортостана, Краснодарского края, Архангельской области и Карелии.

При этом во время ежегодной весенней акции "День здорового автомобиля" механики клуба выяснили, что из всех машин россиян не требуют ремонта только 3 процента.

Топ-10 автомобильных новинок России 2018 года
Эксперты назвали самые ненадежные подержанные автомобили
#автомобили