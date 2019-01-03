Новости

В Париже задержали неформального лидера "желтых жилетов" 13:00
Корейцы потребовали конфисковать собственность японской компании 12:50
Apple предупредила о замедлении темпов продаж iPhone 12:42
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6 12:41
Гитарист Queen Брайан Мэй выпустил первый за 20 лет сингл 12:35
У банков истек срок получения базовой лицензии 12:20
На Ставрополье задержали женщину с напечатанными на принтере правами 12:15
В Киеве полицейские избили 81-летнего создателя самолета "Мрия" 12:11
Можно ли наладить на машине дистанционное управление 12:08
CNN исправил материал с Крымом после жалобы посольства Украины 12:07
Евро и доллар дешевеют в начале первых в новом году торгов 12:04
Ученые: Наночастицы залечивают трещины в полимерах и раны у человека 11:59
Мэры Палермо и Неаполя отказались подчиняться главе МВД Италии 11:58
Разведка Южной Кореи подтвердила побег северокорейского дипломата в Италии 11:56
Какие научные прорывы ожидать в 2019 году 11:49
В Южной Корее стали продавать "пиво объединения" 11:48
Российское кино побило два рекорда в 2018 году 11:46
Минздрав: Состояние Вани из Магнитогорска улучшается 11:35
Составлен рейтинг самых частых проблем водителей 11:32
Курс доллара превысил 71 рубль впервые с марта 2016 года 11:31
В России создадут университет для обучения роботов 11:30
Спасатели извлекли из-под завалов 38 жертву взрыва в Магнитогорске 11:30
На Украине объяснили невозможность снизить цену на газ 11:29
Более 180 пассажиров южнокорейского лайнера пережили "минуты ужаса" 11:23
Видео: "Властелин колец" превратился в ситком эпохи VHS 11:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не переплатить за услуги ЖКХ в 2019 году
Как не переплатить за услуги ЖКХ в 2019 году
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Вступают в силу в январе 2019 года
Вступают в силу в январе 2019 года
03.01.2019 12:20
Рубрика: Экономика

У банков истек срок получения базовой лицензии

Текст: Роман Маркелов

У банков с 1 января 2019 года вышел срок получения базовой лицензии. Это должны были сделать банки с универсальной лицензией, но имевшие на 1 января 2018 года капитал от 300 миллионов до одного миллиарда рублей.

Такие банки должны были либо получить базовую лицензию, либо статус небанковской кредитной организации или микрофинансовой компании. До 1 января 2019 года они также должны были предоставить Банку России утвержденный общим собранием акционеров бизнес-план в связи с изменением своего статуса.

За переводы ежемесячных выплат на детей банки не будут брать проценты
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
ЦБ и банкиры обсуждают условия ипотечных каникул

Банки начали делиться на универсальные и базовые с 2018 года. Базовая лицензия предполагает невозможность совершения ряда операций банком, но при этом кредитная организация получает упрощенное регулирование. Минимальный объем капитала для получения банковской лицензии - 300 миллионов рублей, для получения универсальной - миллиард рублей. До получения базовой лицензии все банки считались по умолчанию банками с универсальной лицензией.

В начале декабря 2018 года зампред ЦБ РФ Василий Поздышев заявлял, что к концу года на базовую лицензию перейдут около 150 банков.

Экономика Финансы Банки
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минздрав: Состояние Вани из Магнитогорска улучшается
Курс доллара превысил 71 рубль впервые с марта 2016 года
Корабли "Союз" совершат рекордно длительные полеты к МКС
Украина выслала белорусского журналиста
Дроздов рассказал о самочувствии после госпитализации