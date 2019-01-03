У банков истек срок получения базовой лицензии

У банков с 1 января 2019 года вышел срок получения базовой лицензии. Это должны были сделать банки с универсальной лицензией, но имевшие на 1 января 2018 года капитал от 300 миллионов до одного миллиарда рублей.

Такие банки должны были либо получить базовую лицензию, либо статус небанковской кредитной организации или микрофинансовой компании. До 1 января 2019 года они также должны были предоставить Банку России утвержденный общим собранием акционеров бизнес-план в связи с изменением своего статуса.

Банки начали делиться на универсальные и базовые с 2018 года. Базовая лицензия предполагает невозможность совершения ряда операций банком, но при этом кредитная организация получает упрощенное регулирование. Минимальный объем капитала для получения банковской лицензии - 300 миллионов рублей, для получения универсальной - миллиард рублей. До получения базовой лицензии все банки считались по умолчанию банками с универсальной лицензией.

В начале декабря 2018 года зампред ЦБ РФ Василий Поздышев заявлял, что к концу года на базовую лицензию перейдут около 150 банков.