Новости

В Париже задержали неформального лидера "желтых жилетов" 13:00
Корейцы потребовали конфисковать собственность японской компании 12:50
Apple предупредила о замедлении темпов продаж iPhone 12:42
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6 12:41
Гитарист Queen Брайан Мэй выпустил первый за 20 лет сингл 12:35
У банков истек срок получения базовой лицензии 12:20
На Ставрополье задержали женщину с напечатанными на принтере правами 12:15
В Киеве полицейские избили 81-летнего создателя самолета "Мрия" 12:11
Можно ли наладить на машине дистанционное управление 12:08
CNN исправил материал с Крымом после жалобы посольства Украины 12:07
Евро и доллар дешевеют в начале первых в новом году торгов 12:04
Ученые: Наночастицы залечивают трещины в полимерах и раны у человека 11:59
Мэры Палермо и Неаполя отказались подчиняться главе МВД Италии 11:58
Разведка Южной Кореи подтвердила побег северокорейского дипломата в Италии 11:56
Какие научные прорывы ожидать в 2019 году 11:49
В Южной Корее стали продавать "пиво объединения" 11:48
Российское кино побило два рекорда в 2018 году 11:46
Минздрав: Состояние Вани из Магнитогорска улучшается 11:35
Составлен рейтинг самых частых проблем водителей 11:32
Курс доллара превысил 71 рубль впервые с марта 2016 года 11:31
В России создадут университет для обучения роботов 11:30
Спасатели извлекли из-под завалов 38 жертву взрыва в Магнитогорске 11:30
На Украине объяснили невозможность снизить цену на газ 11:29
Более 180 пассажиров южнокорейского лайнера пережили "минуты ужаса" 11:23
Видео: "Властелин колец" превратился в ситком эпохи VHS 11:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не переплатить за услуги ЖКХ в 2019 году
Как не переплатить за услуги ЖКХ в 2019 году
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Вступают в силу в январе 2019 года
Вступают в силу в январе 2019 года
03.01.2019 11:59
Рубрика: Общество

Ученые: Наночастицы залечивают трещины в полимерах и раны у человека

Текст: Наталия Ячменникова

Ученые из КНР и Соединенных Штатов вывели в лабораторных условиях материал, который способен благодаря своим свойствам и уникальным характеристикам самостоятельно восстанавливать небольшие повреждения. Для этого в состав термопластичного полимера добавили супермагнитные наночастицы.

В России создадут университет для обучения роботов

Как показали эксперименты, переменное магнитное поле начинает влиять на новейшие частицы, и именно это позволяет поврежденному участку "залечиваться", - сообщает журнал Nature Nanotechnology. То есть под воздействием магнитного поля частицы двигаются в сторону поврежденных участков изоляционного материала и помогают восстанавливаться материи. Специалисты подчеркивают: такую технологию можно применять при создании силовых кабелей с долгим сроком службы.

Ученые используют магнитные наночастицы для борьбы с раком

Между тем, российские биоинженеры и биологи разработали наночастицы, позволяющие ускорить заживление ран и предотвращающие появление шрамов и рубцов.

Против бактерий обычно используют антибиотики. Однако антибиотик окажется намного эффективней, если добавить к нему ферромагнитные наночастицы, как это сделали, например, сибирские исследователи. Причем наночастицы они получали не искусственным синтезом, а с помощью бактерий Klebsiella oxytoca, добытых из донных отложений со дна озера Боровое в Красноярском крае.

Когда мышей с ожогом лечили суспензией бактериальных наночастиц с добавлением антибиотика, раны у животных заживали в два раза быстрее, чем когда их лечили только чистым антибиотиком.

Общество Наука
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минздрав: Состояние Вани из Магнитогорска улучшается
Курс доллара превысил 71 рубль впервые с марта 2016 года
Корабли "Союз" совершат рекордно длительные полеты к МКС
Украина выслала белорусского журналиста
Дроздов рассказал о самочувствии после госпитализации