Ученые: Наночастицы залечивают трещины в полимерах и раны у человека

Ученые из КНР и Соединенных Штатов вывели в лабораторных условиях материал, который способен благодаря своим свойствам и уникальным характеристикам самостоятельно восстанавливать небольшие повреждения. Для этого в состав термопластичного полимера добавили супермагнитные наночастицы.

Как показали эксперименты, переменное магнитное поле начинает влиять на новейшие частицы, и именно это позволяет поврежденному участку "залечиваться", - сообщает журнал Nature Nanotechnology. То есть под воздействием магнитного поля частицы двигаются в сторону поврежденных участков изоляционного материала и помогают восстанавливаться материи. Специалисты подчеркивают: такую технологию можно применять при создании силовых кабелей с долгим сроком службы.

Между тем, российские биоинженеры и биологи разработали наночастицы, позволяющие ускорить заживление ран и предотвращающие появление шрамов и рубцов.

Против бактерий обычно используют антибиотики. Однако антибиотик окажется намного эффективней, если добавить к нему ферромагнитные наночастицы, как это сделали, например, сибирские исследователи. Причем наночастицы они получали не искусственным синтезом, а с помощью бактерий Klebsiella oxytoca, добытых из донных отложений со дна озера Боровое в Красноярском крае.

Когда мышей с ожогом лечили суспензией бактериальных наночастиц с добавлением антибиотика, раны у животных заживали в два раза быстрее, чем когда их лечили только чистым антибиотиком.