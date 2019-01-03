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Умерла актриса Райна Праудина

Театр
    03.01.2019, 16:20
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Заслуженная артистка России, народная артистка Латвии Райна Праудина скончалась на 84-м году жизни. Печальная новость появилась на сайте московского театра "У Никитских Ворот".

"В театре горе - вчера, после продолжительной болезни, скончалась Райна Борисовна Праудина, артистка нашего театра. Скорбим вместе с родными и близкими Райны Борисовны", - говорится в сообщении.

О дате и времени прощания с артисткой будет сообщено дополнительно.

Праудина родилась 23 сентября 1935 года. Была ведущей актрисой Рижского театра русской драмы с 1960 по 1989 годы, с 1990-го по 2003-й служила в Вахтанговском театре.

Выступала на сцене театра "Актерский Дом", где играла Мирчуткину в чеховском "Юбилее". В театре "У Никитских ворот" с 2003-го исполняла роль Фонсии Дорси в трагикомедии Кобурна "Игра в джин". При этом оба спектакля поставил Аркадий Кац, супруг Райны Борисовны.

На экранах дебютировала в 1970 году в драме Рижской киностудии "Качели". Сыграла Кассию в "Мартовских идах", сорижисером которых также выступил Кац.

 

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