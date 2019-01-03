В Японии нет данных о жертвах в результате землетрясения

В Японии не зафиксировано данных о человеческих жертвах в результате землетрясения в префектуре Кумамото.

"На данный момент человеческие жертвы не зафиксированы", - рассказал в ходе экстренной пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министра страны Ёсихидэ Суга, которого цитирует телерадиокомпания NHK.

По словам высокопоставленного представителя японского правительства, сведений о нештатных ситуациях на атомных станциях Гэнкай и Сэндай, которые находятся на острове Кюсю, не поступало. Без сбоев продолжают функционировать системы водопровода и обеспечения территорий электроэнергией.

Специалисты зафиксировали подземные толчки в 18-10 по местному времени магнитудой 6. Очаг сейсмической активности залегал на глубине 10 километров. Угроза возникновения цунами не объявлялась.

Японские власти предупреждают жителей о возможности повторения колебаний земной коры в ближайшие два-три дня.