Вышел трейлер комедийного хоррора от Тимура Бекмамбетова "Дрон"

Компания Тимура Бекмамбетова Bazelevs Production поделилась трейлером комедийного хоррора "Дрон", чей сюжет весьма непрозрачно пересекается с франшизой про куклу с ножом Чаки. Занимаются выпуском развеселого гаджет-трэша авторы легендарного зоослэшера "Бобры-зомби", а именно режиссер Джордан Рубин и его соавторы-сценаристы Аль и Джон Капланы.

В ролике присутствуют недвусмысленные отсылки к мировой классике хоррора, включая, например, "Чужого 3".

Синопсис следующий. Серийный убийца внедряет свой криминальный ум в обычный бытовой дрон, который попадает в руки ничего не подозревающей молодой парочки. Однако супруги оказываются не робкого десятка и готовы дать отпор летающему горе-киллеру.

В главных ролях: Анита Брием, Джон Бразертон, Саймон Рекс, Рекс Линн, Нил Сэндилэндс и т.д.

Точная дата выхода "Дрона" пока не озвучена, известно лишь, что премьера состоится в этом году.