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Вышел трейлер комедийного хоррора от Тимура Бекмамбетова "Дрон"

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    03.01.2019, 15:20
Текст:   Генри Достоевский
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Компания Тимура Бекмамбетова Bazelevs Production поделилась трейлером комедийного хоррора "Дрон", чей сюжет весьма непрозрачно пересекается с франшизой про куклу с ножом Чаки. Занимаются выпуском развеселого гаджет-трэша авторы легендарного зоослэшера "Бобры-зомби", а именно режиссер Джордан Рубин и его соавторы-сценаристы Аль и Джон Капланы.

В ролике присутствуют недвусмысленные отсылки к мировой классике хоррора, включая, например, "Чужого 3".

Фото: kinopoisk.ru
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Синопсис следующий. Серийный убийца внедряет свой криминальный ум в обычный бытовой дрон, который попадает в руки ничего не подозревающей молодой парочки. Однако супруги оказываются не робкого десятка и готовы дать отпор летающему горе-киллеру.

В главных ролях: Анита Брием, Джон Бразертон, Саймон Рекс, Рекс Линн, Нил Сэндилэндс и т.д.

Точная дата выхода "Дрона" пока не озвучена, известно лишь, что премьера состоится в этом году.

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