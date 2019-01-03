Жена рассказала о состоянии госпитализированного Николая Дроздова

Любимый советский, российский телеведущий Николай Николаевич Дроздов, госпитализированный накануне в Москве с переломами, может быть выписан из больницы уже завтра, в пятницу. Об этом РИА Новости рассказала супруга 81-летнего зоолога Татьяна.

"Может быть, даже завтра его выпишут. Он немного ушибся во время зарядки. Никаких угроз нет", - цитирует агентство супругу Дроздова. Добавившую, что "чувствует он себя нормально".

Николай Дроздов родился в 1937 году в Москве. Биогеограф, доктор биологических наук, профессор географического факультета МГУ. С 1977 года - ведущий телепередачи "В мире животных". Член Академии российского телевидения.

Актер и актер озвучки. Сыграл в фильмах и сериалах "Женщина в белом" (адвокат Кирл), "Влюблен по собственному желанию", "Дракоша и компания", "Короли игры", "Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя", "Ирония любви", "Искатели приключений", в "Ералаше".

Озвучил мультфильмы "Необыкновенные приключения Карика и Вали" (профессор Енотов), "Зелёная Шапочка", "Зверополис" (ленивец Блиц), "В поисках Дори".