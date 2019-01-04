Цена золота выросла выше 1300 долларов за унцию

Цена золота в ходе торгов в пятницу увеличилась до рекордного уровня с июня прошлого года. Стоимость преодолела порог в 1300 долларов за тройскую унцию на фоне усиления спроса на защитные активы.

Рост цен на золото вызван повышением спроса на него. Показатели ослабления экономического роста и обвал на рынках акций по всему миру подогревают интерес инвесторов к золоту и другим драгоценным металлам. Золото принято считать "безопасными деньгами". Аналитики не исключают дальнейший рост цен на золото.