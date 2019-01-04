CNN: США приступили к поискам места для встречи Трампа и Ким Чен Ына

Администрация США занимается поисками места для проведения второй встречи американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает телекомпания CNN, ссылаясь на свои источники. Поиски подходящего места для будущего саммита начались после заявления Трампа о том, что его встреча с Ким Чен Ыном пройдет "в не столь отдаленном будущем".

Сообщается, что Вашингтон не консультируется по данному вопросу с представителями Южной Кореи, которые дали понять, что для них предпочтительнее было бы, если бы саммит прошел в азиатской стране. В КНДР же считают, что очередная встреча двух лидеров должна состояться в Пхеньяне, отмечает CNN.

По данным телеканала, среди потенциальных мест проведения встречи Трампа и Ына называются также Вьетнам, Индонезия, Монголия, штат Гавайи, демилитаризованная зона между КНДР и Южной Кореей, пишет ТАСС. Из списка была исключена Швейцария, которую Северной Корее предлагал Белый дом. Сторонам не удалось договориться, как туда будет добираться Ким Чен Ын. Сингапур, где проходил первый саммит, в этот раз пока, по данным источников, не рассматривается.

CNN подчеркивает, что планирование саммита находится на самой ранней стадии и может занять еще несколько месяцев.

Ранее в новогоднем послании к нации лидер КНДР Ким Чен Ын выразил готовность "когда угодно встретиться" с лидером США, а также подчеркнул свою "твердую волю" идти по пути ядерного разоружения. Трамп в свою очередь заявил о прогрессе в переговорах с Пхеньяном, а также не раз подчеркивал, что с нетерпением ждет новой встречи с северокорейским лидером.

Первый в истории саммит лидеров США и КНДР состоялся в Сингапуре 12 июня. Стороны договорились, что КНДР прекратит ядерную и ракетные программы в ответ на нормализацию отношений двух стран и прекращение формального состояния войны на Корейском полуострове. Однако Пхеньян упрекает Вашингтон в том, что он не выполняет своих обещаний и лишь требует действий от КНДР, а администрация США высказывала недовольство отсутствием новых шагов со стороны Северной Кореи по ядерному разоружению.