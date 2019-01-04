Германия предвидит сложные отношения с Россией в 2019 году

Отношения с Россией в 2019 году, скорее всего, останутся сложными. Между тем диалог на правительственном уровне стал даже интенсивнее.

Министр иностранных дел Хайко Маас, а также министр экономики и энергетики Петер Альтмайер были с визитом в Москве. В ближайшие два года Германия станет непостоянным членом Совбеза ООН. Это усилит позиции Берлина в разрешении конфликтных ситуаций, заявил уполномоченный немецкого правительства по делам России Дирк Визе (СДПГ) в интервью газете Pfaelzischer Merkur.

Но в российско-германских отношениях могут быть и неудачи, полагает Визе. Он утверждает, что это связано с "непредсказуемой" политикой России, о чем свидетельствуют события прошлого года. Речь идет о "деле Скрипалей", угрозе расторжения ДРСМД, а также ситуации в Азовском море. Предстоящие выборы на Украине, по его мнению, также предоставляют мало маневра для компромисса.

Дирк Визе отметил, что Германия и Франция работают над облегчением западных санкций в отношении России. Этот процесс по-прежнему увязывается с прогрессом Минских соглашений.

Деятель СДПГ считает, что, несмотря на отдельные проблемы, в 2019 году между Германией и Россией намечается активный диалог по линии гражданского общества. Так, в июле состоится очередное заседание Петербургского диалога. Большие возможности для расширения двусторонних отношений предоставляются в рамках перекрестного года науки и высших школ.