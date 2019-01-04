"Химки" начали второй круг баскетбольной Евролиги с крупной победы

Баскетбольный клуб "Химки" (Московская область) начал второй круг регулярного чемпионата мужской Евролиги с крупной и в то же время волевой победы над испанской командой "Гран-Канария" – 99:70 после 10-очкового отставания на старте игры.

Химчане по-прежнему вынуждены выступать без двух травмированных лидеров - лучшего бомбардира Евробаскета-2017 Алексея Шведа и американского легионера Энтони Гилла. В 16-м туре подмосковному коллективу пришлось совершить самый дальний выезд - дорога на Канарские острова неблизкая, разница во времени с Москвой составляет три часа. Так что игра началась, когда в российской столице было 23.30.

"Гран-Канария" из Лас-Пальмаса выступает в Евролиге первый сезон, а до этого островитяне долго играли во втором по значимости Еврокубке, где их высшим достижение стал выход в финал в 2015 году. Тогда канарцы в двухматчевом противостоянии сражения за титул уступили именно "Химкам", причем дома потерпели очень болезненное поражение 66:91. Сейчас история в какой-то степени повторилась: испанский клуб снова вынужден смириться с крупным фиаско на своей площадке.

Хотя начало встречи не предвещало для "Химок" ничего хорошего - 24:14 на седьмой минуте стартовой четверти в пользу "Гран-Канария". Почти все броски игроков испанского клуба залетали в кольцо. Ну, а дальше российская команда начала погоню за соперником. Догнать оппонента получилось уже в середине второго периода - 34:34 после попадания Тони Крокера. Вскоре Ди Бост вывел гостей вперед, и он же с помощью точного дальнего броска уже под занавес первой половины помог своим партнерам обеспечить двузначное преимущество - "плюс 11" (47:36).

Отдохнув в большом перерыве, химчане с удвоенной скоростью начали отрываться от канарцев и громить их. Все тот же Ди Бост на 24-й минуте сделал "плюс 20" - 59:39. На последний короткий перерыв команды ушли при счете 73:50 в пользу "Химок". Однако на этом подопечные главного тренера Георгиоса Барцокаса не остановились. Пришедший в наш клуб уже по ходу этого сезона американец Гарлон Грин за 6:47 до сирены об окончании основного времени матча сделал перевес откровенно разгромным - "плюс 30" (87:57). В оставшиеся минуты гости попытались достичь рубежа в сотню набранных очков, но, увы, не получилось. Впрочем, это и не совсем важно. Главное, что "Химки" начали новый, 2019-й год, на позитивной волне, крупно обыграв команду, которая на момент начала встречи находилась в турнирной таблице выше.

Остается ждать выздоровления Алексея Шведа и Энтони Гилла, с ними у команды куда больший потенциал, и есть реальные шансы добиться места в плей-офф Евролиги.

Самыми результативными у победителей в Лас-Пальмасе стали Ди Бост (20 очков), Чарльз Дженкинс (18), Гарлон Грин (11), Тони Крокер (9), Малькольм Томас (9), Сергея Моня (8). Отметим, что Ди Бост и Дженкинс совершили по четыре попадания из-за трехочковой дуги. У сербского легионера Стефана Марковича девять результативных передач. Вторая четверть завершилась с разгромным счетом 27:6 (!) в пользу "Химок". Четыре россиянина внесли свой вклад в победу гостей - вышедший в стартовой пятерке Андрей Зубков, плюс Петр Губанов, Сергей Моня, Вячеслав Зайцев. На игре присутствовали 4823 зрителя. Вот все основные для нас цифры этого великолепного матча.

Результаты 16-го тура Евролиги (3 января):

"Гран-Канария" (Лас-Пальмас, Испания) - "Химки" (Московская область, Россия) - 70:99;

"Эфес" (Стамбул, Турция) - "Бавария" (Мюнхен, Германия) - 92:77;

"Реал" (Мадрид, Испания) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - 91:79;

"Милан" (Италия) - "Будучность" (Подгорица, Черногория) - 111:94.

4 января встречаются:

"Жальгирис" (Каунас, Литва) - ЦСКА (Москва, Россия) - прямая трансляция в 20.55 (мск) на телеканале "Матч ТВ";

"Фенербахче" (Стамбул, Турция) - "Баскония" (Витория, Испания);

"Олимпиакос" (Пирей, Греция) - "Панатинаикос" (Афины, Греция):

"Барселона" (Испания) - "Дарюшшафака" (Стамбул, Турция).

Положение команд на утро 4 января 2019 года:

"Фенербахче" (Турция) - 14 побед - 1 поражение;

"Реал" (Испания) - 13-3;

ЦСКА (Россия) - 11-4;

"Эфес" (Турция) - 10-6;

"Олимпиакос" (Греция) - 9-6;

"Барселона" (Испания) - 8-7;

"Милан" (Италия) - 8-8;

"Бавария" (Германия) - 8-8;

"Жальгирис" (Литва) - 7-8;

"Баскония" (Испания) - 7-8;

"Панатинаикос" (Греция) - 7-8;

"Химки" (Россия) - 6-10;

"Гран-Канария" (Испания) - 6-10;

"Маккаби" Т-А (Израиль) - 5-11;

"Будучность" (Черногория) - 3-13;

"Дарюшшафака" (Турция) - 2-13.

По итогам двухкругового турнира регулярного чемпионата в плей-офф выйдут восемь лучших команд. "Финал четырех" состоится 17-19 мая в испанской Витории.