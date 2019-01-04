"Химки" начали второй круг баскетбольной Евролиги с крупной победы

Новости

В США в крупном ДТП погибли шесть человек 02:51
Финские авиадиспетчеры проведут в пятницу забастовку 01:58
СМИ назвали кандидата на пост главы Пентагона 01:44
Лондонские аэропорты приобрели оборудование для борьбы с дронами 01:21
В Сирии погибли 11 человек в результате ударов коалиции 00:26
Войска США начали выходить из Сирии 00:18
В США в перестрелке погибли два человека 03.01.2019
Госдолг США при Трампе увеличился более чем на 2 трлн долларов 03.01.2019
В МЧС прокомментировали обрушение здания в Новочеркасске 03.01.2019
Демократы готовят Трампу импичмент 03.01.2019
На украинской таможне задержали Рождественское послание патриарха Кирилла 03.01.2019
Патриарх Кирилл совершил поминальную молитву о погибших в Магнитогорске 03.01.2019
В Ростовской области из-за снегопада закрыта трасса "Дон" 03.01.2019
"Ак Барс" переиграл "Авангард", "Йокерит" победил "Сибирь" 03.01.2019
Выборы президента Украины обойдутся бюджету в 85 миллионов долларов 03.01.2019
Закупки будут проводить только в электронном виде 03.01.2019
Прокуратура начала проверку после обрушения здания в Новочеркасске 03.01.2019
Бастрыкин отреагировал на выдачу России экс-министра Подмосковья 03.01.2019
Лукашенко: Беда в Магнитогорске не оставила равнодушных среди белорусов 03.01.2019
Посол США рассказал о состоянии арестованного американского шпиона 03.01.2019
Dow Jones рухнул на 600 пунктов на новостях от Apple 03.01.2019
В Новочеркасске рухнуло четырехэтажное здание 03.01.2019
Госдеп предупредил американцев об опасности поездок в Китай 03.01.2019
Футболист Модрич и горнолыжница Ледецка стали лучшими спортсменами Европы 03.01.2019
Крымское МЧС предупредило о сильном снегопаде 03.01.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не переплатить за услуги ЖКХ в 2019 году
Как не переплатить за услуги ЖКХ в 2019 году
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Вступают в силу в январе 2019 года
Вступают в силу в январе 2019 года
04.01.2019 02:14
Рубрика: Спорт

"Химки" начали второй круг баскетбольной Евролиги с крупной победы

Текст: Илья Трисвятский
Баскетбольный клуб "Химки" (Московская область) начал второй круг регулярного чемпионата мужской Евролиги с крупной и в то же время волевой победы над испанской командой "Гран-Канария" – 99:70 после 10-очкового отставания на старте игры.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Химчане по-прежнему вынуждены выступать без двух травмированных лидеров - лучшего бомбардира Евробаскета-2017 Алексея Шведа и американского легионера Энтони Гилла. В 16-м туре подмосковному коллективу пришлось совершить самый дальний выезд - дорога на Канарские острова неблизкая, разница во времени с Москвой составляет три часа. Так что игра началась, когда в российской столице было 23.30.

"Гран-Канария" из Лас-Пальмаса выступает в Евролиге первый сезон, а до этого островитяне долго играли во втором по значимости Еврокубке, где их высшим достижение стал выход в финал в 2015 году. Тогда канарцы в двухматчевом противостоянии сражения за титул уступили именно "Химкам", причем дома потерпели очень болезненное поражение 66:91. Сейчас история в какой-то степени повторилась: испанский клуб снова вынужден смириться с крупным фиаско на своей площадке.

Известна половина участников "Финала 4-х" Кубка РФ по баскетболу

Хотя начало встречи не предвещало для "Химок" ничего хорошего - 24:14 на седьмой минуте стартовой четверти в пользу "Гран-Канария". Почти все броски игроков испанского клуба залетали в кольцо. Ну, а дальше российская команда начала погоню за соперником. Догнать оппонента получилось уже в середине второго периода - 34:34 после попадания Тони Крокера. Вскоре Ди Бост вывел гостей вперед, и он же с помощью точного дальнего броска уже под занавес первой половины помог своим партнерам обеспечить двузначное преимущество - "плюс 11" (47:36).

Отдохнув в большом перерыве, химчане с удвоенной скоростью начали отрываться от канарцев и громить их.  Все тот же Ди Бост на 24-й минуте сделал "плюс 20" - 59:39. На последний короткий перерыв команды ушли при счете 73:50 в пользу "Химок". Однако на этом подопечные главного тренера Георгиоса Барцокаса не остановились. Пришедший в наш клуб уже по ходу этого сезона американец Гарлон Грин за 6:47 до сирены об окончании основного времени матча сделал перевес откровенно разгромным - "плюс 30" (87:57). В оставшиеся минуты гости попытались достичь рубежа в сотню набранных очков, но, увы, не получилось. Впрочем, это и не совсем важно. Главное, что "Химки" начали новый, 2019-й год, на позитивной волне, крупно обыграв команду, которая на момент начала встречи находилась в турнирной таблице выше.

Фото: Михаил Сербин/РИА Новости
Баскетболисты ЦСКА встретят Новый год лидерами Единой лиги

Остается ждать выздоровления Алексея Шведа и Энтони Гилла, с ними у команды куда больший потенциал, и есть реальные шансы добиться места в плей-офф Евролиги.

Самыми результативными у победителей в Лас-Пальмасе стали Ди Бост (20 очков), Чарльз Дженкинс (18), Гарлон Грин (11), Тони Крокер (9), Малькольм Томас (9), Сергея Моня (8). Отметим, что Ди Бост и Дженкинс совершили по четыре попадания из-за трехочковой дуги. У сербского легионера Стефана Марковича девять результативных передач. Вторая четверть завершилась с разгромным счетом 27:6 (!) в пользу "Химок". Четыре россиянина внесли свой вклад в победу гостей - вышедший в стартовой пятерке Андрей Зубков, плюс Петр Губанов, Сергей Моня, Вячеслав Зайцев. На игре присутствовали 4823 зрителя. Вот все основные для нас цифры этого великолепного матча.

Результаты 16-го тура Евролиги (3 января):
"Гран-Канария" (Лас-Пальмас, Испания) - "Химки" (Московская область, Россия) - 70:99;
"Эфес" (Стамбул, Турция) - "Бавария" (Мюнхен, Германия) - 92:77;
"Реал" (Мадрид, Испания) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - 91:79;
"Милан" (Италия) - "Будучность" (Подгорица, Черногория) - 111:94.

4 января встречаются:
"Жальгирис" (Каунас, Литва) - ЦСКА (Москва, Россия) - прямая трансляция в 20.55 (мск) на телеканале "Матч ТВ";
"Фенербахче" (Стамбул, Турция) - "Баскония" (Витория, Испания);
"Олимпиакос" (Пирей, Греция) - "Панатинаикос" (Афины, Греция):
"Барселона" (Испания) - "Дарюшшафака" (Стамбул, Турция).

Положение команд на утро 4 января 2019 года:
"Фенербахче" (Турция) - 14 побед - 1 поражение;
"Реал" (Испания) - 13-3;
ЦСКА (Россия) - 11-4;
"Эфес" (Турция) - 10-6;
"Олимпиакос" (Греция) - 9-6;
"Барселона" (Испания) - 8-7;
"Милан" (Италия) - 8-8;
"Бавария" (Германия) - 8-8;
"Жальгирис" (Литва) - 7-8;
"Баскония" (Испания) - 7-8;
"Панатинаикос" (Греция) - 7-8;
"Химки" (Россия) - 6-10;
"Гран-Канария" (Испания) - 6-10;
"Маккаби" Т-А (Израиль) - 5-11;
"Будучность" (Черногория) - 3-13;
"Дарюшшафака" (Турция) - 2-13.

По итогам двухкругового турнира регулярного чемпионата в плей-офф выйдут восемь лучших команд. "Финал четырех" состоится 17-19 мая в испанской Витории.

Спорт Баскетбол
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Войска США начали выходить из Сирии
В МЧС прокомментировали обрушение здания в Новочеркасске
Минздрав: Состояние Вани из Магнитогорска улучшается
Семьи погибших при взрыве газа в Магнитогорске получат миллион рублей
Власти Украины решили выселить УПЦ из помещений Киево-Печерской лавры