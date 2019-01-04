Испанка осуждена на пять лет за вымогательство денег под видом мужчины

В Испании суд приговорил почти к пяти годам тюрьмы жительницу Валенсии, которая под видом больного итальянского юноши выманивала у подруги деньги.

Установлено, что в 2016 году осужденная убедила свою подругу познакомиться в соцсетях с молодым человеком из Италии, аккаунт которого она создала сама, сообщает РИА Новости, ссылаясь на агентство Europa Press.

После "знакомства" мошенница сообщила жертве, что страдает лейкемией и выпросила у нее деньги, два смартфона, одежду и вентилятор якобы необходимые "молодому человеку" в больнице. Девушка потратила на покупки 600 евро и еще 500 перевела на счет.

Обвиняемой этого показалось мало, и она убедила подругу встретиться. Подсудимая хорошо имитировала мужской голос и итальянский акцент, а вот, чтобы ее не узнали, попросила подругу завязать глаза, чтобы не видеть болезненного состояния "нового друга". В итоге встреча закончилась приставаниями со стороны "больного юноши" и побегом потерпевшей.

Теперь ближайшие пять лет предприимчивая дама проведет в тюрьме. После этого срока еще пять лет будет находиться под присмотром полиции.