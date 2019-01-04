Кучеров помог "Тампе" одержать победу в матче НХЛ

Российский форвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров помог своему клубу обыграть "Лос-Анджелес" (6:2) во встрече регулярного чемпионата НХЛ и продлить победную серию "молний" до семи матчей.

Кучеров открыл счет в игре на седьмой минуте. Этот гол стал для российского нападающего 20-м в сезоне. Он достиг этой отметки в 5-й раз подряд.

Наш нападающий также сделал три результативные передачи. Таким образом, Кучеров набирает больше одного очка за игру в седьмом матче подряд. А его личная результативная серия продлилась до 12 матчей.

На счету российского хоккеиста 69 (20+49) очков. Он продолжает лидировать в списках лучших бомбардиров и ассистентов сезона.

Всего Кучеров набрал 400 очков за карьеру в НХЛ: 167+233 очков в 406 матчах.

Отметим также, что российский голкипер "Тампы-Бэй" Андрей Василевский отразил 28 из 30 бросков и одержал 16-ю победу в сезоне.