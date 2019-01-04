Медведев вышел в полуфинал турнира в Брисбене

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в полуфинал турнира в австралийском Брисбене, который проходит в преддверии старта первого "Большого шлема" в сезоне - Australian Open-2019.

В четвертьфинале Медведев обыграл канадца Милоша Раонича со счетом 6:7 (2:7), 6:3, 6:4. Матч продолжался 2 часа 11 минут.

Следующим соперником Медведева, посеянного на турнире под четвертым номером, станет победитель матча между французом Жо-Вильфридом Цонгой и хозяином корта Алексом де Минауром.

Напомним, что Призовой фонд турнира в Брисбене составляет 527 880 долларов.