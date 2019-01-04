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Надежду дарит на заре фонарщик людям

Рецензии
    04.01.2019, 13:21
Текст:   Екатерина Сосновская
Очередным шагом студии Уолта Диснея на пути производства супертехнологичных ремейков и сиквелов стал канонический мюзикл про самую лучшую няню на свете. У нас был советский музыкальный фильм "Мэри Поппинс, до свидания", и мы до сих пор поем песни Максима Дунаевского своим детям. Американцы же ждали продолжения истории почти 55 лет - и наконец дождались.

Режиссером нового мюзикла стал Роб Маршалл, величайший хореограф всея Голливуда ("Чикаго", "Девять", "Чем дальше в лес…"). Он обратился к первоисточнику - мюзиклу "Мэри Поппинс" 1964 года - с таким почтением, что сиквел моментами можно принять за ремейк.

Все та же строгая с виду, но добрая внутри Мэри, все те же мультипликационные вставки, все те же песни и пляски. Однако стопроцентная вторичность не портит картину, а как будто становится крепкой стилистической основой, ограждающей постановщиков от постмодернистской отсебятины, свойственной сегодняшним блокбастерам по мотивам старых шедевров.

Главные герои первого фильма Майкл и Джейн Бэнксы выросли. Джейн (Эмили Мортимер) стала пролетарской активисткой и устраивает митинги за все хорошее в кризисном Лондоне времен Великой депрессии. Майкл (Бен Уишоу) - бедствующий художник, за год до событий фильма похоронивший жену и мать своих очаровательных детей. Аннабель, Джон и Джорджи Бэнксы, несмотря на свой юный возраст, кажутся самыми собранными и организованными обитателями дома на Вишневой улице. Обратная сторона этой преждевременной взрослости естественна - дети остались без шалостей, беззаботных игр и буйства воображения.

Фото: kinopoisk.ru
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Именно в такой момент в доме появляется Мэри Поппинс, няня и волшебница, которая сможет всё исправить и помочь Бэнксам решить насущные проблемы. Эмили Блант справилась с ролью блестяще. Ее перевоплощение стало той ниточкой, которая соединила порой затянутые музыкальные номера, разрозненные сцены и весь провисающий моментами сюжет в целостную музыкальную сказку.

В этом деле у актрисы был надежный помощник - Лин-Мануэль Миранда, сыгравший давнего друга Мэри, обаятельного и загадочного фонарщика Джека. Он - посредник между магическим миром Мэри Поппинс и полной тягостных переживаний жизнью детей мистера Бэнкса. Усилиями няни и фонарщика дети преодолевают свои недетские страхи и вновь обретают веру в чудо.

Актерский состав мюзикла пополнили такие величины, как Мерил Стрип и Колин Ферт. Британец сыграл шаблонного злодея-банкира, не спев ни одной песни. А вот Стрип досталась более эксцентричная роль двоюродной сестры Мэри по имени Топси Тёрви. Дословно имя означает "вверх тормашками", и эпизод с ее перевернутым вверх дном домом можно назвать одним из самых ярких в фильме.

Фото: youtube.com
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Создатели сплели воедино элементы классического бродвейского мюзикла и современного развлекательного кино, придав картине театральной камерности. Находкой постановщиков стали органичные переходы из волшебного мира в реальность и обратно. Иногда возникает ощущение, что в следующей сцене юные Бэнксы вместе с няней отправятся в путешествие по магической Англии с платформы 9 и 3/4.

"Мэри Поппинс возвращается" - это красочный аттракцион для всей семьи. Пусть он наивен и не нагружен смыслами - ждать этого от мюзикла вообще странно. Со своей главной задачей студия Уолта Диснея справилась в очередной раз: фильм может подарить зрителю чистую радость и атмосферу волшебства, в которой дети должны оставаться детьми.

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