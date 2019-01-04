Минкоммерции КНР назвало дату торговых переговоров с США

Торговые переговоры США и КНР пройдут в Китае 7-8 января. Об этом говорится в заявлении министерства коммерции Китая. Уточняется, что в пятницу утром состоялся телефонный разговор на уровне замминистров двух стран, в ходе которого стороны подтвердили, что делегация США посетит Пекин именно в эти дни.

Известно, что американскую рабочую группу возглавит заместитель торгового представителя Соединенных Штатов Джеффри Джерриш, пишет РИА Новости. Во время встречи представители США и КНР "проведут конструктивные переговоры по реализации важных договоренностей, достигнутых лидерами двух стран во время встречи в Аргентине", - говорится в сообщении минкоммерции.

В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились предпринять в течение трех месяцев шаги, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя государствами. Глава Белого дома пошел на уступки, пообещав не повышать в два с половиной раза пошлины на китайские товары общей стоимостью двести миллиардов долларов в год.