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Рубрика: В мире

Президент Бразилии не исключил возможности размещения военной базы США

Президент Бразилии Жаир Болсонару не исключил, что может обсудить с Вашингтоном открытие американской военной базы на территории своей страны.

Такое заявление бразильский лидер сделал в четверг во время интервью телеканалу SBT. По его словам, в зависимости от того, что произойдет в мире, "возможно, придется обсудить этот вопрос в будущем", - цитирует ТАСС.

Фото: AP Photo/The News Tribune, Peter Haley
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Болсонару отметил, что сближение Бразилии с США - это экономический вопрос, но он может быть и военным. "Мы можем заключить соглашение в данной области", - подчеркнул президент.

Болсонару также заверил, что Бразилия не хочет быть сверхдержавой в Южной Америке, но понимает, что она должна иметь превосходство, пишет РИА Новости.

Напомним, Жаир Болсонару, представляющий консервативную социал-либеральную партию, победил на президентских выборах, второй тур которых состоялся 28 октября. В должность главы государства политик вступил первого января. Его мандат рассчитан на четыре года.

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