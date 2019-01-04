Сотрудники метро раздают пассажирам бесплатный чай у станции "Выхино"

Сотрудники столичной подземки организовали раздачу горячего чая около станции "Выхино". Согреться чаем пассажиры смогут здесь бесплатно каждый день с 4 по 8 января с 8:00 до 19:00, сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

Пассажиры охотно берут горячий напиток. К примеру, в марте прошлого года, когда был закрыт этот же участок "фиолетовой" ветки, только в первый день раздали более 310 литров чая.

Напомним, до 8 января закрыт юго-восточный участок Таганско-Краснопресненской линии - "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники". Три станции закрыли для присоединения участка новой Некрасовской линии. В эти дни поезда будут курсировать только между станциями "Планерная" и "Выхино". От "Выхино" до закрытых станций можно добраться на бесплатных компенсационных автобусах КМ - более 70 низкопольных автобусов особо большого класса выпущены на линию.

"Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект" возобновят работу в обычном режиме 9 января в 05:30.