В Вологодской области в ДТП погибли четыре человека

В Вологодской области в дорожно-транспортном происшествии погибли четыре человека, трое получили травмы разной степени тяжести.

Авария произошла на автомобильной трассе М-8. В районе поселка Чекшино Сокольского района столкнулись два автомобиля - Nissan и Volvo. Четыре человека, которые находились в первой машине, погибли. Водитель и два пассажира второй получили травмы. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на своей странице ВКонтакте.

По предварительной версии, один из автомобилей не успел произвести обгон и поэтому оказался на встречной полосе.

Руководитель региона также добавил, что к месту ДТП выехали экстренные службы. Всем пострадавшим окажут необходимую помощь.