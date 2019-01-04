Российские военные в 2019 году испытают универсальную машину

Госиспытания новой российской бронированной машины пройдут в 2019 году. Речь идет об универсальной инженерной бронетехнике.

Как сообщает Минобороны РФ, разработанная для нужд инженерных войск универсальная бронированная инженерная машина УБИМ может действовать под обстрелом и даже на территории с высоким уровнем радиации.

Она, например, пригодится при прокладывании колонных путей, дорог и проходов в каменных и лесных завалах на сложной местности. УБИМ также может засыпать рвы и овраги, устраивать съезды с крутых берегов и оврагов высотой до шести метров. Ей под силу валить деревья, корчевать пни и укладывать дорожной покрытие на труднопроходимых участках.

У машины имеется универсальное бульдозерное оборудование с изменяемым положением крыльев отвала, которое регулируется электроникой. В Минобороны подчеркнули, что эта техника превосходит зарубежные аналоги и отличается более широким функционалом.