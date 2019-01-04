Силуанов возглавит комиссию про проведению переписи населения

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил состав правительственной комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал правовой информации.

Согласно распоряжению, комиссию возглавит первый вице-премьер- министр финансов Антон Силуанов.

"Утвердить прилагаемый состав комиссии правительства РФ по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года", - говорится в тексте распоряжения. Заместителем Силуанова назначен министр экономического развития РФ Максим Орешкин.