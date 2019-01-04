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04.01.2019 20:29
Рубрика: Власть

Силуанов возглавит комиссию про проведению переписи населения

Текст: Галина Мисливская

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил состав правительственной комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал правовой информации.

Фото: Денис Кожевников/ ТАСС
Пробная перепись впервые пройдет в труднодоступных районах России

Согласно распоряжению, комиссию возглавит первый вице-премьер- министр финансов Антон Силуанов.

"Утвердить прилагаемый состав комиссии правительства РФ по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года", - говорится в тексте распоряжения. Заместителем Силуанова назначен министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

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