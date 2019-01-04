Джо Голдберг (Пенн Бэджли, "Сплетница", "Отличница легкого поведения") - тих, вежлив, начитан и услужлив. Мил, опрятен, скромно улыбается. Трогательно водит дружбу с соседским мальчишкой, ущемляемым тираническим любовником матери, прививает пацану любовь к хорошей литературе. Если брать видимую сторону, Джо - готовый всегда руку помощи протянуть доброхот. Как далее выяснится - в суровости с элементами спартанства и психологического садизма воспитанный владельцем книжного магазина и теперь в нем работающий.

При этом, как бдительный зритель подозревает почти с порога, Голдберг - то самое хрестоматийное сонное озеро, где гнездятся наиболее жирные черти. Под скорлупой человека в футляре - гибрид секретно огнедышащего вулкана и холодности рептилии. Джо жаждет большой и не обязательно совсем уж чистой, похоже на то, любви. Ради которой готов на все, к которой давно созрел, пестуя в себе и полируя нефритовый жезл сдержанно страстного предвкушения.

Поэтому, заметив однажды в своем магазине массивную блондинку с экзотическим именем Гвиневра (Элизабет Лэил, "Мертвое лето", "Однажды в сказке"), тут же получает в голову звонкий щелчок: вот оно!

Гвиневра Бек симпатична, примерно неглупа, хочет стать писателем, и небезосновательно - к тому имея потенциал, и в чем-то - как тот лук: Бек, как и Джо, содержит слои. Под показательной личиной "ванильки", бессмысленными и пустыми "дерзкими подругами окруженной", таятся некие глубины. Хотя и легкой пряной гнильцы, и раздражающе пористой пробки в головке барышни тоже хватает.

Джо делается одержим. Прибегает к уловкам. Крадется ужом. Теперь Джо - сталкер Гвиневры, подогреваемый и интересом, и откровенной похотью, всеми путями, пробивая любые преграды, идущий к цели. То есть вообще всеми - вплоть до… да, физического устранения конкурентов. Ведь Джо Голдберг (о, внезапное чудо!), если приоткрыть футляр, - интеллигентный маньяк и социопат. Типаж натурально людоеда Джеффри Дамера, любезнейшего парня из соседней квартиры, которому вы запросто могли бы доверить посидеть с вашими детьми…

Несправедливо и досадно малозаметно прошедший романтический триллер "поколения соцсетей", "лав стори XXI века" - экранизация толстенного дебютного романа сценаристки, продюсера и режиссера Кэролайн Кепнес ("Седьмое небо", сериал с Шейлин Вудли "В тайне от родителей"), где ряд критиков тут же усмотрел настойчивое пересвистывание и ауканье с "Декстером".

Кривоватый, временами - схематичный и несколько нелепый сатирический опус, сторицей компенсирующий сюжетные промахи и недоделки сарказмом и сочувствием (чего, наверное, стоит устыдиться) к обаятельному главгерою - типу с лицом лайт-версии фетишиста-душителя Пола Спектора из "Краха".

Необязательная, но увлекательная вещица, к удивлению (и радости) многих получившая продление: второй сезон обещан на этот год: в 2016-м Кепнес выпустила сиквел, в котором автор "продолжила с буквально убийственным остроумием высмеивать современную культуру", а Джо - перебирается в Лос-Анджелес и эскалирует свои романтические томления с очередной пассией.

Кстати, есть у Кэролайн и третья книга - "Провиденс", где, среди прочего, злодействует "одержимый творчеством Лавкрафта" персонаж. Так что усердно держим кулачки.

3.5