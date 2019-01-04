В Китае испытали собственный вариант "матери всех бомб"

China's arms industry giant NORINCO for the first time showcased a new type of massive aerial bomb, which it dubbed the Chinese version of the "Mother of All Bombs" due to its huge destruction potential that is claimed to be only second to nuclear weapons. https://t.co/Xwa470K0R5 pic.twitter.com/bWDvmfvcyk — Global Times (@globaltimesnews) 3 января 2019 г.

Государственная промышленная корпорация КНР NORINCO впервые продемонстрировала новый тип массивной авиационной бомбы, которую назвала китайской версией "матери всех бомб". Она уступает только ядерному оружию.

Об этом сообщает издание Global Times. Бомбу сбросил бомбардировщик H-6K. Она вызвала гигантский взрыв. Также отмечается, что это самая мощная неядерная бомба в Китае и бомбардировщик H-6K может нести только один боеприпас из-за его размера.

Как добавляет издание, бомба весит несколько тонн, ее длина - от пяти до шести метров. Мощный взрыв может легко и полностью уничтожить укрепленные наземные цели, такие как здания, бастионы и оборонительные сооружения.

Аналогичным оружием владеет и США. Именно американскую бомбу из-за размеров и назвали "матерью всех бомб". Впервые эту бомбу США сбросили в Афганистане в 2017 году. Как говорят эксперты, китайская версия меньше и легче, чем американская, и это позволяет разместить ее на бомбардировщике H-6K. Американскую "мать всех бомб" может нести только транспортный самолет.

Некоторые военные наблюдатели предположили, что китайская бомба является термобарической. Однако, говорится в Global Times, представитель NORINCO заявил, что бомба, показанная на видео, не является термобарическим оружием. И больше не сообщил никаких подробностей.