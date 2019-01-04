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04.01.2019,  
18:03
Текст:  Светлана Цыганкова

В Китае испытали собственный вариант "матери всех бомб"

Государственная промышленная корпорация КНР NORINCO впервые продемонстрировала новый тип массивной авиационной бомбы, которую назвала китайской версией "матери всех бомб". Она уступает только ядерному оружию.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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Об этом сообщает издание Global Times. Бомбу сбросил бомбардировщик H-6K. Она вызвала гигантский взрыв. Также отмечается, что это самая мощная неядерная бомба в Китае и бомбардировщик H-6K может нести только один боеприпас из-за его размера.

Как добавляет издание, бомба весит несколько тонн, ее длина - от пяти до шести метров. Мощный взрыв может легко и полностью уничтожить укрепленные наземные цели, такие как здания, бастионы и оборонительные сооружения.

Аналогичным оружием владеет и США. Именно американскую бомбу из-за размеров и назвали "матерью всех бомб". Впервые эту бомбу США сбросили в Афганистане в 2017 году. Как говорят эксперты, китайская версия меньше и легче, чем американская, и это позволяет разместить ее на бомбардировщике H-6K. Американскую "мать всех бомб" может нести только транспортный самолет.

Некоторые военные наблюдатели предположили, что китайская бомба является термобарической. Однако, говорится в Global Times, представитель NORINCO заявил, что бомба, показанная на видео, не является термобарическим оружием. И больше не сообщил никаких подробностей.

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