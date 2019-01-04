Звонарева пробилась в полуфинал турнира в Шэньчжэне

Российская теннисистка Вера Звонарева вышла в полуфинал турнира в Шэньчжэне, призовой фонд которого составляет 750 тысяч долларов.

В четвертьфинале 34-летняя Звонарева выиграла у соотечественницы Вероники Кудерметовой со счетом 4:6, 7:5, 6:3.

Встреча началась еще накануне 3 января, однако была прервана из-за погодных условий при счете 6:4 в пользу Кудерметовой.

За выход в финал Звонарева сыграет с американкой Элисон Риск.

Напомним, что еще одна россиянка Мария Шарапова не смогла выйти в полуфинал в Шэньчжэне, из-за травмы отказавшись от продолжения борьбы в матче против белоруски Арины Соболенко.