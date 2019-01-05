Актера Владимира Дыховичного похоронят в США

Актера Владимира Дыховичного, сына режиссера Ивана Дыховичного, скончавшегося 1 января 2019 года в возрасте тридцати лет, похоронят в США.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мать актера Ольгу.

"Володя будет похоронен в США, где я живу и он тоже жил, там он будет со мной", - рассказала женщина.

Отпевание артиста прошло сегодня, в субботу, в храме Софии в Средних Садовниках.

Владимир Дыховичный родился в 1988 году. В 2014-м окончил ВГИК, мастерскую Сергея Соловьева. Снялся в картинах "Невидимки", "Лето" Кирилла Серебренникова (роль - Михаил Файнштейн-Васильев), сериале "Бессонница". Владимир - сын Ивана Дыховичного от второго брака.

Актер, режиссер, сценарист Иван Дыховичный ("Копейка" по Владимиру Сорокину, "Прорва") скончался в 2009 году от лимфомы менее чем за месяц до своего 62-летия.