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Рубрика: В мире

Иерархи СПЦ: Православие мешает экспансии Запада на Восток

Текст: Александр Борисов (Белград)
Иерархи Сербской Православной Церкви (СПЦ) в преддверии одного из самых главных христианских праздников - Рождества Христова - обратился к своему народу и мировой общественности, подчеркнув, что сербы не желают сближения с НАТО, исторически и культурно тяготеют к России, осуждают деструктивную политику Константинопольского патриархата на Украине. Это приобретает особую актуальность в преддверии намеченного в январе 2019 года визита президента РФ Владимира Путина в Белград.

Так, епископ Зворничко-Тузланский Фотий отметил тот факт, что православные народы являются препятствием на пути экспансии Запада на Восток. "Мешали мы Наполеону, мешали и Гитлеру и многим другим, кто шел на Россию, а аналогичный сценарий разворачивается и на данном этапе, - цитирует слова владыки агентство Срна.  - Сейчас соотношение сил в мире таково, что позволяет Западу сплотиться и попытаться в очередной раз достигнуть цели - прорваться на Восток, а мы находимся на их пути, и из-за этого мы уже много раз страдали".

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Священнослужитель указывает и на то, что сербский народ всегда был близок к русскому: по вере, культуре, письменности, а, прежде всего, по какому-то особому отношению к справедливости в жизни. Именно это всегда позволяет сербам смотреть на русских как на братьев, добавляет он.

Епископ Фотий назвал любой сближение сербов с НАТО аморальным. "Наш народ уже сказал, что мы не сможем принять это (евроатлантическую интеграцию - здесь и далее прим. "РГ"), поскольку мы пережили бомбардировки НАТО - и Республика Сербская, и Сербия, - рассказал священнослужитель. - Многие из нас получили тогда травмы и однозначно - это не было бы моральным". По его мнению, не следует сербам спешить и в Евросоюз, необходимо поручить специалистам внимательно соотнести все плюсы и возможные последствия данного шага.

Между тем митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий в интервью TV Vijesti подчеркнул, что Константинопольский Патриархат "не является абсолютно никакой верховной церковной властью" для СПЦ. Владыка также рассказал, что давно знаком с нынешним Вселенским Патриархом Варфоломеем  - еще по совместному обучению в Риме. При этом он отметил, что деяния главы Фанара в отношении Украины "никак не соотносятся с духом Церкви православной".

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"Наша церковь (СПЦ) и многие другие Патриархии не принимают такую позицию, я сказал ему (Варфоломею) об этом открыто. Я надеюсь на ее изменение, все-таки многие богословы в Греции и архиепископы против этого (вручения томоса об автокефалии так называемой Украинской православной церкви) и его нынешнего поведения", - сообщил митрополит.

В свою очередь Сербский Патриарх Ириней напомнил, что в 2019 году будет отмечаться большой юбилей - 800 лет со дня провозглашения СПЦ автокефальной Церковью. В этой связи он подчеркнул, что автокефальность является исключительно церковным институтом и "должна служить укреплению единства между поместными церквями", а не наоборот.

"С тем же призывом обращаюсь и к тем, кто говорит о некой "черногорской церкви", которые слепы, так как не видят древнюю митрополию Черногорско-Приморскую. Они забывают, что наше спасение не определяется тем, кто является сербом, а кто черногорцем", - отметил он и добавил:"Это искушение такое же, как и на братской для нас Украине, где страстные шовинисты-русофобы, предводимые коррумпированными политиками, при "ассистенции" униатов, и, к сожалению, неканоническом соучастии Константинопольской патриархии, углубили существующие расколы и создали серьезную угрозу единству всего православия".

Фото: Константин Завражин/РГ
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Всем уже очевидно, что американцы посредством Константинопольского патриархата, официальных властей Киева, Подгорицы и других своих "верных союзников" продолжают вносить раздор в отношения сестринских православных церквей, принуждая их отказаться от какой-либо поддержки Москвы. В этой связи беспрецедентное давление оказывалось на сербского патриарха Иринея, в частности, за счет резко активизировавшихся раскольников в Черногории. При этом планы США выглядят прагматичными и расчетливыми, ведь на протяжении многих веков русские и сербы плечом к плечу отстаивали одно из главных своих богатств - православную веру. Это нашло свое отражение и в народном фольклоре, в частности, на Балканах можно услышать следующее "крылатое" выражение: "Мы, сербы, всегда верили в двух богов: в Христа на небе и в православную Россию на земле!".

Следует также отметить, что, несмотря на явно антироссийский и антирусский политический курс Вашингтона и Брюсселя на Балканах, православные сербы и черногорцы хорошо помнят наставление, которое в 1830 году дал святитель Петр Цетиньский, Митрополит Черногорский своему племяннику - будущему великому поэту, правителю и митрополиту Черногории XIX века Петру II Петровичу Негошу: "Молись Богу и держись России!".

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