Корейских морпехов мобилизовали на ловлю одичавших козлов

Власти Кореи вынуждены были мобилизовать морскую пехоту для отлова одичавших диких козлов, которые заполонили один из островов страны. Как выяснилось, животные оказались зачастую слишком прыткими даже для тренированных бойцов.

Как сообщает информагентство Yonhap, расположенному на самом юге страны возле известного курорта Чечжу небольшому и очень красивому острову Пияндо угрожает экологическая катастрофа. Одичавшие и расплодившиеся черные козлы стали уничтожать флору, поедая в том числе и цветы в садах местных жителей, а также кору с редких деревьев, которые растут на острове.

В результате власти приняли решение отловить животных и переселить их в специальные загоны, но это оказалось не таким простым делом. Сначала козлов попытались привлечь едой, разместив ее в специальных клетках. Таким образом в декабре получилось отловить около полусотни животных, но на воле осталось, по оценкам экспертов, более сотни, и они не думали попадаться на приманку.

Тогда власти острова вынуждены были организовать акцию, которая по своему размаху напоминала боевую операцию с задействованием солдат. Бригада морской пехоты, расквартированная на острове Чечжу, пошла навстречу властям и выделила 98 бойцов, которые вместе с 50 сотрудниками администрации и жителями острова на днях устроили облаву на оставшихся животных. Для проведения этой "войсковой операции" пришлось даже закрыть остров для посещения туристами.

Однако одичавшие козлы показали себя очень умными и прыткими. Несмотря на все усилия и небольшие размеры Пияндо отловить удалось лишь еще полсотни козлов, тогда как остальные до сих разгуливают на воле.

Как заявили в местной управе, в ближайшие дни они повторят облаву, где снова будут задействованы в том числе и сотня бойцов морской пехоты.

Эксперты пояснили, что черные козлы появились на острове не случайно. В 1975 году власти бесплатно раздали каждому хозяйству на Пияндо по одному-два животных, надеясь, что они станут подспорьем для крестьян. Однако, по мнению местных жителей, разведение коз оказалось слишком накладным делом, а потому многих животных просто выгнали. За это время они одичали, расплодились и стали совершать набеги на посевы, сады и уничтожить траву и деревья, нанеся серьезный урон экологии.