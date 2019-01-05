Решения "активных граждан" влияют на развитие столицы во всех сферах

За четыре с половиной года к проекту "Активный гражданин" присоединились более двух миллионов человек. Каждый месяц город воплощает в жизнь примерно 30-40 решений, которые они принимают.

В 2018 году вердикты горожан повлияли на развитие транспорта, образования, медицины, культуры и государственных услуг. Например, "активные граждане" дали имя новому кольцу столичного метро, выбрали станции, на которых установили торговые автоматы с напитками и снеками. И помогли изменить внешний облик нескольких станций подземки. С учетом мнения москвичей новую жизнь получили и улицы города. Например, в Большом Златоустинском переулке расширили тротуары, спрятали под землю провода, установили светильники, стилизованные под исторические. Также здесь разбили газоны, поставили скамейки, урны и цветочные вазоны.

В минувшем году в девяти торговых центрах открылись пункты вакцинации от гриппа, в которых привились около 15 тысяч человек. Это решение тоже поддержали "активные граждане". Благодаря им стало удобнее оформлять и полис ОМС: теперь это можно сделать на mos.ru. Новый документ, как и дубликат утраченного или испорченного полиса, оформляют в течение 30 дней после подачи заявки.