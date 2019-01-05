В центре Москвы загорелся объект культурного наследия

Пожарные ликвидировали возгорание в одноэтажном отдельно стоящем здании в центре Москвы. "Информации о пострадавших не поступало", - подчеркнули в МЧС.

Напомним, огонь вспыхнул в час ночи в неэксплуатируемом доме, расположенном по адресу Пятницкая улица, 6. На место происшествия прибыли 17 единиц техники и более 60 человек личного состава. Площадь пожара составила 450 квадратных метров. В 02:11 возгорание было ликвидировано.

По данным РИА Новости, пострадавшее от огня здание было построено в 1816 году. Оно является объектом культурного наследия. Рядом находятся магазины, рестораны и церковь.