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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В центре Москвы загорелся объект культурного наследия

Пожарные ликвидировали возгорание в одноэтажном отдельно стоящем здании в центре Москвы. "Информации о пострадавших не поступало", - подчеркнули в МЧС.

Более ста человек эвакуированы из-за пожара в гостинице Южно-Сахалинска

Напомним, огонь вспыхнул в час ночи в неэксплуатируемом доме, расположенном по адресу Пятницкая улица, 6. На место происшествия прибыли 17 единиц техники и более 60 человек личного состава. Площадь пожара составила 450 квадратных метров. В 02:11 возгорание было ликвидировано.

По данным РИА Новости, пострадавшее от огня здание было построено в 1816 году. Оно является объектом культурного наследия. Рядом находятся магазины, рестораны и церковь.

Происшествия ЧП Пожары Правительство МЧС Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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