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05.01.2019 12:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье проверяют информацию об отравлении детей в санатории

Текст: Наталья Козлова

ЧП произошло в Истринском районе. Сегодня утром в правоохранительные органы района поступило сообщение о том, что в районную больницу с признаками отравления обратились девять человек. Из них двое взрослых и семь детей в возрасте от 12 до 18 лет. Пять детей врачи оставили в больнице.

Фото: Олег Елкин/РИА Новости
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В СК корреспонденту "РГ" заявили, что по этому факту следственным отделом по городу Истра ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки.

По предварительным данным, все пострадавшие могли отравиться во время отдыха в одном из санаториев Истринского района.

Сейчас следователи "проводят комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего". А если точнее, то взяты пробы пищи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Результаты анализов будут известны в течении нескольких часов.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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