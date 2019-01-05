В Рождество перекроют несколько московских улиц

Движение транспорта на нескольких улицах столицы 6 и 7 января будет ограничено. Коррективы внесут праздничные богослужения.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, в канун Рождества перекроют Соймоновский проезд, а также участок Волхонки - от Соймоновского проезда до улицы Ленивки. С 18:00 до 20:00 здесь продолжит ходить общественный транспорт, но пассажиры не смогут воспользоваться остановкой "Метро "Кропоткинская". С 20:00 6 января до 3:00 7 января участки будут полностью перекрыты.

Кроме того, с 6:00 6 января до 21:00 7 января для транспорта закроют Елоховский проезд - от Новорязанской до Нижней Красносельской улицы.

В Рождественскую ночь изменится и режим работы общественного транспорта. Метро, МЦК и пригородные электропоезда будут перевозить пассажиров до двух часов ночи. Автобусы, троллейбусы и трамваи на 165 маршрутах - до трех часов. Плюс, как и обычно, будут работать 13 ночных маршрутов.