Более ста человек эвакуированы из-за пожара в гостинице Южно-Сахалинска

В Южно-Сахалинске из гостиницы "Мега Палас" пожарным пришлось эвакуировать 117 человек, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области. Сообщение о возгорании в гостинице "Мега Палас" на улице Детская, 4, поступило диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона в 7:24 утра в субботу.

"К моменту прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось короткое замыкание электрической цепи кондиционера на третьем этаже. Были эвакуированы 117 человек", - уточнили в пресс-службе главка.

Через 20 минут пожар был ликвидирован, постояльцам гостиницы разрешили вернуться в номера. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.