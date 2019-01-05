Новости

Водителям рекомендовали возить с собой коврики и цепи 08:53
В центре Кельна злоумышленник открыл огонь по оппонентам 08:45
Визит главы Роскосмоса в США перенесли по инициативе NASA 08:26
В центре Москвы загорелся объект культурного наследия 07:48
Более ста человек эвакуированы из-за пожара в гостинице Южно-Сахалинска 07:29
Диего Марадона попал в больницу 07:20
Специалисты назвали причину странного поведения тигра в Приморье 06:27
Тунец весом 278 кг продан в Токио за рекордные 3 миллиона долларов 05:45
Направлявшиеся в Disney World дети погибли в США 05:22
Костин, Морозов и Кочетков признаны лучшими хоккеистами сборной РФ 05:05
Скончался актер Иван Бортник 03:32
Пираты захватили судно с российскими моряками 02:27
Россиянин задержан на острове Сайпан по запросу ФБР 01:55
Микроавтобус врезался в опору уличного освещения в Санкт-Петербурге 01:25
Пираты в Гвинейском заливе похитили шестерых россиян 00:30
Трейлер: на фестивале в Швеции зрители будут смотреть хоррор в гробах 00:08
Россия - США - онлайн-трансляция полуфинала молодежного чемпионата мира 00:00
Баскетболисты ЦСКА победили "Жальгирис" в Евролиге 04.01.2019
СМИ: Демократы не собираются поднимать вопрос об импичменте Трампа 04.01.2019
Почти половина водителей предпочитают оформлять аварии без вызова ГИБДД 04.01.2019
Трамп заявил, что демократы не будут поднимать вопрос об импичменте 04.01.2019
Дональд Трамп может ввести в США чрезвычайное положение 04.01.2019
В Польше пять человек погибли при пожаре во время игрового квеста 04.01.2019
СКА одержал четвертую победу подряд, обыграв минское "Динамо" 04.01.2019
Дональд Трамп снова процитировал "Игру престолов" 04.01.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не переплатить за услуги ЖКХ в 2019 году
Как не переплатить за услуги ЖКХ в 2019 году
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 5 января
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 5 января
Вступают в силу в январе 2019 года
Вступают в силу в январе 2019 года
05.01.2019 07:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Более ста человек эвакуированы из-за пожара в гостинице Южно-Сахалинска

Текст: Александр Филимоненко

В Южно-Сахалинске из гостиницы "Мега Палас" пожарным пришлось эвакуировать 117 человек, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области. Сообщение о возгорании в гостинице "Мега Палас" на улице Детская, 4, поступило диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона в 7:24 утра в субботу.

В Хабаровском крае мать и трое детей погибли в пожаре

"К моменту прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось короткое замыкание электрической цепи кондиционера на третьем этаже. Были эвакуированы 117 человек", - уточнили в пресс-службе главка.

Через 20 минут пожар был ликвидирован, постояльцам гостиницы разрешили вернуться в номера. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

Происшествия ЧП Пожары Правительство МЧС Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пираты захватили судно с российскими моряками
Скончался актер Иван Бортник
Дональд Трамп может ввести в США чрезвычайное положение
В Крыму назвали условие для прохода судов Украины в Азовское море
Россияне убиты в результате бомбардировок коалиции по Сирии