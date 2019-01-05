Новости

Филиппины вернут Южной Корее 6500 тонн мусора 16:38
Президент Южной Кореи отказался от обещания переехать в центр Сеула 16:33
МИД РФ не видит причин менять задержанного американца на Бутину 16:25
МЧС предупредило о сходе лавин в трех регионах СКФО 16:21
В Петербурге возбудили дело после распыления перцового газа в метро 16:15
Большую кольцевую линию метро строители обещают замкнуть в 2022 году 16:13
В полиции Кореи рассказали подробности гибели россиянки в Инчхоне 16:09
В горах Сочи в результате схода лавины погибли два туриста 16:04
Названы самые популярные вопросы от пассажиров метро 16:01
Хакеры: Лондон готовил "дело Скрипаля" заранее 15:40
СК начал проверку по факту нападения на врача "скорой" в Уфе 15:38
В Якутии марафонец пробежал 38 километров при минус 52 градусах 15:33
Крупнейшую корейскую компанию компьютерных игр решили продать 15:31
В горах Сочи под лавину попали два человека 15:24
Баскетбольная Единая лига назвала лучшего игрока декабря 15:15
В 2019 году тысячи семей в Москве получат жилье по программе реновации 14:33
В Магнитогорске простились с 16 погибшими при взрыве газа в доме 14:28
В реанимации скончалась жена режиссера Марлена Хуциева 14:14
Полиция подтвердила сведения об убитых при стрельбе в Калифорнии 14:04
Метро в Рождество будет работать дольше 14:00
МИД: Личных контактов по линии РФ-США на начало года не запланировано 13:55
Задержанного на Сайпане россиянина этапировали в США 13:53
Участники Рождественского турнира вручили подарки ребятам из детдома 13:50
В Дагестане умер ребенок, пострадавший во время новогоднего салюта 13:49
Шестой сезон "Викингов" станет последним 13:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не переплатить за услуги ЖКХ в 2019 году
Как не переплатить за услуги ЖКХ в 2019 году
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 5 января
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 5 января
Вступают в силу в январе 2019 года
Вступают в силу в январе 2019 года
05.01.2019 16:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге возбудили дело после распыления перцового газа в метро

Текст: Инга Бугулова (Санкт-Петербург)

Полиция Северной столицы ищет неизвестных, распыливших перцовый баллончик в городской подземке. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Инцидент, напомним, произошел на станции метро "Обводный канал" в пятницу, 4 января.

В Уфе 15 учеников пострадали из-за распыленного в школе баллончика

Информацию о массовой драке на платформе станции в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не подтвердили. А вот за распыление едкой жидкости хулиганам ответить придется - нарушителям грозит уголовное дело по статье "Хулиганство", оно уже возбуждено, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.

Также известно, что за медицинской помощью пострадавшие от аэрозоли не обращались.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Задержанного на Сайпане россиянина этапировали в США
Скончался актер Иван Бортник
Топилин: Работодатели будут заботиться о здоровье сотрудников
В Крыму назвали условие для прохода судов Украины в Азовское море
Россияне убиты в результате бомбардировок коалиции по Сирии