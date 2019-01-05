В Петербурге возбудили дело после распыления перцового газа в метро

Полиция Северной столицы ищет неизвестных, распыливших перцовый баллончик в городской подземке. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Инцидент, напомним, произошел на станции метро "Обводный канал" в пятницу, 4 января.

Информацию о массовой драке на платформе станции в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не подтвердили. А вот за распыление едкой жидкости хулиганам ответить придется - нарушителям грозит уголовное дело по статье "Хулиганство", оно уже возбуждено, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.

Также известно, что за медицинской помощью пострадавшие от аэрозоли не обращались.