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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге иномарка протаранила скорую помощь

Текст: Юлия Санатина

Пять человек пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи, которое произошло в микрорайоне Сортировка в Екатеринбурге в ночь с пятницы на субботу.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, в 00.40 водитель автомашины Opel проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с машиной скорой медицинской помощи, которая в результате опрокинулась на бок.

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В ДТП пострадали пятеро - водители обоих транспортных средств, пассажир Opel и двое медиков из "скорой". Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы в горбольницу № 23. В карете скорой помощи в тот момент не было пациентов. Оба автомобиля серьезно повреждены и эвакуированы с места аварии спецтранспортом.

По информации отделения пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, непосредственно перед происшествием инспекторы ДПС намеревались остановить Opel, однако его водитель не только не выполнил требование полицейских, но и, напротив, стремясь уйти от погони, увеличил скорость и проехал перекресток на красный свет. Возможно, он находился под воздействием алкоголя или наркотических веществ. Все обстоятельства аварии будут установлены в ходе дознания.

- На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции были произведены замеры, об обстоятельствах аварии опрошены участники ДТП и составлены процессуальные документы. По окончании дознания будет принято процессуальное решение, - отметил полковник Горелых.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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