Россиянин задержан на острове Сайпан по запросу ФБР

На американском острове Сайпан по запросу ФБР задержали россиянина Дмитрия Макаренко. Его обвиняют в попытке незаконого экспорта в РФ военной техники. Суд удовлетворил ходатайство помощника прокурора Гарта Баке о депортации мужчину во Флориду.

Как пишет ТАСС, Макаренко был сообщником Владимира Невидомого, которого в июне прошлого года суд приговорил к тюремному заключению за незаконный экспорт технологий в Россию. Невидомый приобретал образцы военной техники и отправлял в РФ, не указывая их настоящее предназначения или же маскируя под товары домашнего обихода. Одну из посылок перехватила американская таможенная служба.