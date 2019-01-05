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Рубрика: В мире

Россиянин задержан на острове Сайпан по запросу ФБР

На американском острове Сайпан по запросу ФБР задержали россиянина Дмитрия Макаренко. Его обвиняют в попытке незаконого экспорта в РФ военной техники. Суд удовлетворил ходатайство помощника прокурора Гарта Баке о депортации мужчину во Флориду.

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Как пишет ТАСС, Макаренко был сообщником Владимира Невидомого, которого в июне прошлого года суд приговорил к тюремному заключению за незаконный экспорт технологий в Россию. Невидомый приобретал образцы военной техники и отправлял в РФ, не указывая их настоящее предназначения или же маскируя под товары домашнего обихода. Одну из посылок перехватила американская таможенная служба.

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