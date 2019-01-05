Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 5 января

"Матч ТВ"

10.10. Хоккей. Молодежный (до 20 лет) чемпионат мира в Канаде. Полуфинал. Финляндия - Швейцария. Повтор ночной прямой трансляции.

12.50. Хоккей. Молодежный (до 20 лет) чемпионат мира в Канаде. Полуфинал. Россия - США. Повтор ночной прямой трансляции.

15.25. Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала (из одного матча; в случае ничьей назначается переигровка на поле гостей). "Манчестер Юнайтед" (D-1) - "Рединг" (D-2). Прямая трансляция.

17.55. Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. "Челси" (D-1) - "Ноттингем Форест" (D-2). Прямая трансляция.

20.25. Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. "Блэкпул" (D-3) - "Арсенал" (D-1). Прямая трансляция.

00.00 (в ночь на 6 января). Хоккей. Молодежный (до 20 лет) чемпионат мира в Канаде. Матч за третье место. Прямая трансляция.

04.00 (в ночь на 6 января). Хоккей. Молодежный (до 20 лет) чемпионат мира в Канаде. Финал. Прямая трансляция.

"МАТЧ! Футбол 3"

18.10. Футбол. Чемпионат Испании. "Алавес" - "Валенсия". Прямая трансляция.

22.40. Футбол. Чемпионат Испании. "Уэска" - "Бетис". Прямая трансляция.

"МАТЧ! Арена"

06.30. Теннис. Турнир WTA в Брисбене (Австралия). Первый полуфинал. Прямая трансляция.

09.00. Теннис. Турнир WTA в Шэньчжэне (Китай). Финал. Прямая трансляция.

12.00. Теннис. Турнир WTA в Брисбене (Австралия). Второй полуфинал. Прямая трансляция.

15.15. Бобслей. Этап Кубка мира в Альтенберге (Германия). Женщины. Первая попытка. Прямая трансляция.

16.45. Бобслей. Этап Кубка мира в Альтенберге (Германия). Женщины. Вторая, финальная попытка. Прямая трансляция.

18.30. Бобслей. Этап Кубка мира в Альтенберге (Германия). Мужчины. Двойки. Первая попытка. Прямая трансляция.

20.00. Бобслей. Этап Кубка мира в Альтенберге (Германия). Мужчины. Двойки. Вторая, финальная попытка. Прямая трансляция.

"КХЛ ТВ"

09.50. Хоккей. КХЛ. "Куньлунь" (Китай) - "Адмирал" (Владивосток). Прямая трансляция.

14.50. Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Магнитогорск) - "Торпедо" (Нижний Новгород). Прямая трансляция.

17.20. Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва) - "Сибирь" (Новосибирск). Прямая трансляция.

"КХЛ ТВ HD"

17.20. Хоккей. КХЛ. "Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Авангард" (Омск). Прямая трансляция.

"Евроспорт"

08.00. Теннис. Турнир ATP в Брисбене (Австралия). Полуфинал. Прямая трансляция.

11.00. Теннис. Кубок Хопмана (неофициальный чемпионат мира среди смешанных сборных) в Перте (Австралия). Финал. Германия - Швейцария. Прямая трансляция.

16.00. Лыжные гонки. Многодневки "Тур де Ски". Шестой, предпоследний этап в Валь-ди-Фьемме (Италия). Женщины. 10 км классическим стилем с массового старта. Прямая трансляция.

17.15. Лыжные гонки. Многодневки "Тур де Ски". Шестой, предпоследний этап в Валь-ди-Фьемме (Италия). Мужчины. 15 км классическим стилем с массового старта. Прямая трансляция.

18.00. Горные лыжи. Этап Кубка мира в Загребе (Хорватия). Женщины. Слалом. Вторая, финальная попытка. Прямая трансляция.

19.00. Прыжки на лыжах с трамплина. "Турне четырех трамплинов". Четвертый, заключительный этап в Бишофсхофене (Австрия). Квалификация. Прямая трансляция.

21.00. Хоккей. НХЛ. "Оттава" - "Миннесота". Прямая трансляция.

"Евроспорт 2"

12.00. Санный спорт. Этап Кубка мира в Кенигсзе (Германия). Двойки (открытый класс). Первая попытка. Прямая трансляция.

13.00. Санный спорт. Этап Кубка мира в Кенигсзе (Германия). Двойки (открытый класс). Вторая, финальная попытка. Прямая трансляция.

14.45. Санный спорт. Этап Кубка мира в Кенигсзе (Германия). Женщины. Первая попытка. Прямая трансляция.

15.45. Санный спорт. Этап Кубка мира в Кенигсзе (Германия). Женщины. Вторая, финальная попытка. Прямая трансляция.

Время начала трансляций указано московское. В программе возможны изменения и дополнения.