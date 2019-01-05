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Россия - США - онлайн-трансляция полуфинала молодежного чемпионата мира 00:00
Баскетболисты ЦСКА победили "Жальгирис" в Евролиге 04.01.2019
СМИ: Демократы не собираются поднимать вопрос об импичменте Трампа 04.01.2019
Почти половина водителей предпочитают оформлять аварии без вызова ГИБДД 04.01.2019
Трамп заявил, что демократы не будут поднимать вопрос об импичменте 04.01.2019
Дональд Трамп может ввести в США чрезвычайное положение 04.01.2019
В Польше пять человек погибли при пожаре во время игрового квеста 04.01.2019
СКА одержал четвертую победу подряд, обыграв минское "Динамо" 04.01.2019
Дональд Трамп снова процитировал "Игру престолов" 04.01.2019
Чаще всего машины угоняют в Москве и Московской области 04.01.2019
МВД назвало регионы России, лидирующие по угонам автомобилей 04.01.2019
Названа самая безопасная авиакомпания 04.01.2019
Игорь Верник объяснил, почему ехал по пешеходной зоне 04.01.2019
Правительство Франции: "Желтые жилеты" попали под влияние радикалов 04.01.2019
При пожаре в Саратове погиб человек, двое пострадали 04.01.2019
В московском ралли "Батя-2019" выступили 254 участника 04.01.2019
Рождественский турнир принес очередную победу хоккеистам Беларуси 04.01.2019
Задержанный в Москве за шпионаж американец имеет больше двух гражданств 04.01.2019
В Петербурге скончался литературовед Борис Аверин 04.01.2019
Партия "Наши" подала иск против ЦИК Украины 04.01.2019
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Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 5 января
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 5 января
Вступают в силу в январе 2019 года
Вступают в силу в январе 2019 года
05.01.2019 01:03
Рубрика: Культура

Где будем смотреть

Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 5 января
Текст: Илья Трисвятский
Фото: Крис Бэрри/ РИА Новости Фото: Крис Бэрри/ РИА Новости
Фото: Крис Бэрри/ РИА Новости

"Матч ТВ"

10.10. Хоккей. Молодежный (до 20 лет) чемпионат мира в Канаде. Полуфинал. Финляндия - Швейцария. Повтор ночной прямой трансляции.

12.50. Хоккей. Молодежный (до 20 лет) чемпионат мира в Канаде. Полуфинал. Россия - США. Повтор ночной прямой трансляции.

Фото: Крис Бэрри / РИА Новости
Россия - США - онлайн-трансляция полуфинала молодежного чемпионата мира

15.25. Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала (из одного матча; в случае ничьей назначается переигровка на поле гостей). "Манчестер Юнайтед" (D-1) - "Рединг" (D-2). Прямая трансляция.

17.55. Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. "Челси" (D-1) - "Ноттингем Форест" (D-2). Прямая трансляция.

20.25. Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. "Блэкпул" (D-3) - "Арсенал" (D-1). Прямая трансляция.

00.00 (в ночь на 6 января). Хоккей. Молодежный (до 20 лет) чемпионат мира в Канаде. Матч за третье место. Прямая трансляция.

04.00 (в ночь на 6 января). Хоккей. Молодежный (до 20 лет) чемпионат мира в Канаде. Финал. Прямая трансляция.

"МАТЧ! Футбол 3"

18.10. Футбол. Чемпионат Испании. "Алавес" - "Валенсия". Прямая трансляция.

22.40. Футбол. Чемпионат Испании. "Уэска" - "Бетис". Прямая трансляция.

"МАТЧ! Арена"

06.30. Теннис. Турнир WTA в Брисбене (Австралия). Первый полуфинал. Прямая трансляция. 

09.00. Теннис. Турнир WTA в Шэньчжэне (Китай). Финал. Прямая трансляция.

12.00. Теннис. Турнир WTA в Брисбене (Австралия). Второй полуфинал. Прямая трансляция. 

15.15. Бобслей. Этап Кубка мира в Альтенберге (Германия). Женщины. Первая попытка. Прямая трансляция.

16.45. Бобслей. Этап Кубка мира в Альтенберге (Германия). Женщины. Вторая, финальная попытка. Прямая трансляция.

18.30. Бобслей. Этап Кубка мира в Альтенберге (Германия). Мужчины. Двойки. Первая попытка. Прямая трансляция.

20.00. Бобслей. Этап Кубка мира в Альтенберге (Германия). Мужчины. Двойки. Вторая, финальная попытка. Прямая трансляция.

"КХЛ ТВ"

09.50. Хоккей. КХЛ. "Куньлунь" (Китай) - "Адмирал" (Владивосток). Прямая трансляция.

14.50. Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Магнитогорск) - "Торпедо" (Нижний Новгород).  Прямая трансляция.

17.20. Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва) - "Сибирь" (Новосибирск). Прямая трансляция.

"КХЛ ТВ HD"

17.20. Хоккей. КХЛ. "Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Авангард" (Омск). Прямая трансляция.

"Евроспорт"

08.00. Теннис. Турнир ATP в Брисбене (Австралия). Полуфинал. Прямая трансляция. 

11.00. Теннис. Кубок Хопмана (неофициальный чемпионат мира среди смешанных сборных) в Перте (Австралия). Финал. Германия - Швейцария. Прямая трансляция.

16.00. Лыжные гонки. Многодневки "Тур де Ски". Шестой, предпоследний этап в Валь-ди-Фьемме (Италия). Женщины. 10 км классическим стилем с массового старта. Прямая трансляция. 

17.15. Лыжные гонки. Многодневки "Тур де Ски". Шестой, предпоследний этап в Валь-ди-Фьемме (Италия). Мужчины. 15 км классическим стилем с массового старта. Прямая трансляция.

18.00. Горные лыжи. Этап Кубка мира в Загребе (Хорватия). Женщины. Слалом. Вторая, финальная попытка. Прямая трансляция.

19.00. Прыжки на лыжах с трамплина. "Турне четырех трамплинов". Четвертый, заключительный этап в Бишофсхофене (Австрия). Квалификация. Прямая трансляция.

21.00. Хоккей. НХЛ. "Оттава" - "Миннесота". Прямая трансляция. 

"Евроспорт 2"

12.00. Санный спорт. Этап Кубка мира в Кенигсзе (Германия). Двойки (открытый класс). Первая попытка. Прямая трансляция.

13.00. Санный спорт. Этап Кубка мира в Кенигсзе (Германия). Двойки (открытый класс). Вторая, финальная попытка. Прямая трансляция.

14.45. Санный спорт. Этап Кубка мира в Кенигсзе (Германия). Женщины. Первая попытка. Прямая трансляция.

15.45. Санный спорт. Этап Кубка мира в Кенигсзе (Германия). Женщины. Вторая, финальная попытка. Прямая трансляция.

Время начала трансляций указано московское. В программе возможны изменения и дополнения.

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