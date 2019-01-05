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Рубрика: Общество

Скончался актер Иван Бортник

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Ушел из жизни народный артист России, актер Театра на Таганке Иван Бортник. Об этом в Facebook написал его коллега и друг Владислав Маленко.

Фото: Сергей Карпов / ТАСС
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Чуть позже информацию подтвердила супруга актера Татьяна Борзых. Она сообщила подробности. "Иван скончался в 23:00. Скорее всего, тромб", - цитирует женщину ТАСС.

Иван Бортник родился в 1939 году, В 18 лет поступил в ГИТИС на актерский факультет, но затем перешел в Московское театральное училище имени Щукина на курс Этуша.

С 1967 года работал в московском театре на Таганке, где подружился с Владимиром Высоцким, который посвятил ему песню "Письмо к другу".

Экранный дебют актера состоялся в 1961 году - в драме Всеволода Воронина "Исповедь", где Бортник сыграл главную роль. Известен по фильмам "Место встречи изменить нельзя", "Мусульманин", "Иван да Марья", сериалу "Соня, Золотая ручка".

Общество Утраты
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