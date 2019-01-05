Солистка "ВИА Гры" рассказала о полученном в Новый год ожоге

Для 33-летней российской певицы, модели, актрисы и телеведущей Татьяны Котовой празднование Нового года было омрачено инцидентом, результатом которого стала "мучительная боль".
Холодящую чресла и выю историю экс-вокалистка проекта "ВИА Гра" поспешила донести до подписчиков своего Instagram. Из которого и мы заодно прознали, что Котову обожгли подозрительные бенгальские огни.
Как жалуется артистка, за сутки стяжавшая своим скорбным постом 37 тысяч "лайков", преамбулируя, что рассказ ее - "не самый красивый и приятный и уж точно не для слабонервных", ей было "мучительно больно 1 января и причиной тому некачественная пиротехника".
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Осторожно горим🔥 Этот пост не самый красивый и приятный и уж точно не для слабонервных. Многие видели в #stories как мне было мучительно больно 1 января и причиной тому некачественная пиротехника Впереди ещё столько новогодних праздников, что я просто обязана напомнить всем нам про меры предосторожности: 🎇Выбирать настоящие бенгальские огни, в нашем случае была цветопламенная свеча ( на видео видно как выглядит упаковка ) Эта свеча загорелась и мгновенно сгорела до основания. А я держала 4 штуки в обоих руках. 🎇 Соответственно держим по одной штучке в руке, ни в коем случае не сразу все вместе. 🎇 Зажигать только в перчатках, как бы смешно это не было (но лучше так, чем то, что случилось со мной 👉 листай карусель) 🎇 Не забываем о самом элементарном - держим огни у самого основания. 🎇 Ещё оказалось, что важно замечать знаки и прислушиваться к себе: я положила в чемодан бенгальские огни, а мне на досмотре при вылете сказали их убрать даже из багажа, нельзя провозить-это был первый звоночек, но моя интуиция проспала. У родителей оказались другие опасные огни, которые испортили нам весь праздник, несмотря на доступность в покупке и хороший срок годности . Берегите себя и деток ! Ну а я думаю вообще никогда не буду держать больше в руках подобные штуки, теперь мои планы на Новый год изменились... #бенгальскиеогни #пиротехника
"Впереди еще столько новогодних праздников, что я просто обязана напомнить всем нам про меры предосторожности", - заботится о своих подписчикак Котова, далее по пунктам расписывая, что нужно делать, чтобы не стало, как у нее.
Дело в том, что певица параллельно держала в каждой руке по четыре цветопламенных свечи, которые "загорелись и мгновенно сгорели до основания". Повредив девушке ее ручки.
"Берегите себя и деток!" - наставляет Котова, добавляя, что отныне вообще никогда не будет держать больше в руках "подобные штуки" и ее планы на Новый год изменились."Здоровья вашим рукам", - пожелали юзеры. Делясь собственными печальными случаями.
Котова родилась в 1985-м в Ростовской области. В "ВИА Гре" пела с 2008 по 2010-й, после занявшись сольной карьерой и в 2017-м выпустив пластинку "Лабиринт".
Снялась в фильмах "А счастье где-то рядом" и "Что творят мужчины 2".
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⏰ Последние часы уходящего года – года, который подарил 365 разных, не всегда легких и удачных, но неизменно – интересных и содержательных дней. 💫 В начале года вышла моя новая песня «Adios», в которой были взяты зажигательные ноты, а потом мы сняли даже не клип, а маленький красивый фильм на эту историю. 💫 В середине года весь мир услышал хит «Давай со мной», который вошел в международный Zumba-сборник #zin76 Миллионы людей зажигают под этот хит и, конечно, это – счастье для артиста. 💫 В декабре мы порадовали вас песней «Мандарины» и, судя по комментариям и количеству прослушиваний, попали в самый лайк! 🍊🍊 На протяжении всего года я искала, меняла, добавляла много номеров в мою концертную программу и рада, что появилось новое звучание! . Я счастлива, что нашла в музыке свое направление и что мои зрители меня в этом поддержали.❤️❤️❤️ Я вижу, слышу и чувствую, как латиноамериканские песни зажигают сердца слушателей, как загораются глаза тех, кто находится в зале и как хочется всем двигаться в этом солнечном ритме счастья. 💃 🎶 ✨ С наступающим друзья! 🎄🎉Пусть в нем будет, как можно больше счастливых моментов и под каждый из них найдите свою мелодию, свою песню, которая сохранит самые прекрасные и теплые ощущения! #happynewyear #2019