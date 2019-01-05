Солистка "ВИА Гры" рассказала о полученном в Новый год ожоге

Для 33-летней российской певицы, модели, актрисы и телеведущей Татьяны Котовой празднование Нового года было омрачено инцидентом, результатом которого стала "мучительная боль".

Холодящую чресла и выю историю экс-вокалистка проекта "ВИА Гра" поспешила донести до подписчиков своего Instagram. Из которого и мы заодно прознали, что Котову обожгли подозрительные бенгальские огни.

Как жалуется артистка, за сутки стяжавшая своим скорбным постом 37 тысяч "лайков", преамбулируя, что рассказ ее - "не самый красивый и приятный и уж точно не для слабонервных", ей было "мучительно больно 1 января и причиной тому некачественная пиротехника".

"Впереди еще столько новогодних праздников, что я просто обязана напомнить всем нам про меры предосторожности", - заботится о своих подписчикак Котова, далее по пунктам расписывая, что нужно делать, чтобы не стало, как у нее.

Дело в том, что певица параллельно держала в каждой руке по четыре цветопламенных свечи, которые "загорелись и мгновенно сгорели до основания". Повредив девушке ее ручки.

"Берегите себя и деток!" - наставляет Котова, добавляя, что отныне вообще никогда не будет держать больше в руках "подобные штуки" и ее планы на Новый год изменились."Здоровья вашим рукам", - пожелали юзеры. Делясь собственными печальными случаями.

Котова родилась в 1985-м в Ростовской области. В "ВИА Гре" пела с 2008 по 2010-й, после занявшись сольной карьерой и в 2017-м выпустив пластинку "Лабиринт".

Снялась в фильмах "А счастье где-то рядом" и "Что творят мужчины 2".