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Трейлер: на фестивале в Швеции зрители будут смотреть хоррор в гробах

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    05.01.2019, 00:08
Текст:   Генри Достоевский
Фото: youtube.com/ gbgfilmfestival Фото: youtube.com/ gbgfilmfestival
Фото: youtube.com/ gbgfilmfestival

На шведском кинофестивале можно посмотреть клаустрофобный хоррор в гробах.

Ежегодный Гетеборгский кинофестиваль (Швеция), который пройдет в конце января, позволит зрителям пережить на личном опыте все тяготы и грани замкнутого психопатологического кошмара, предоставив им возможность посмотреть одну из картин в гробах, став, по сути, одним из героев фильма.

Фото: kinopoisk.ru
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Разумеется, картина была выбрана под стать - это удушливо-хладнокровный сайфай с элементами экохоррора Aniara дебютантов Пеллы Когерман и Хьюго Лильи.

В основе сюжета лежит книга шведского писателя Харри Мартинсона, события которой развиваются после глобальных климатических катастроф.

По сюжету космические пионеры, улетающие на звездолете "Аниара" от непригодной для жизни Земли к прекрасно-холодному Марсу, внезапно сталкиваются не только с проблемами навигации, но и с тем, что в замкнутых условиях поднимает свою уродливую голову справедливость пословицы "человек человеку - волк".

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