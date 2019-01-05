Трейлер: на фестивале в Швеции зрители будут смотреть хоррор в гробах

На шведском кинофестивале можно посмотреть клаустрофобный хоррор в гробах.

Ежегодный Гетеборгский кинофестиваль (Швеция), который пройдет в конце января, позволит зрителям пережить на личном опыте все тяготы и грани замкнутого психопатологического кошмара, предоставив им возможность посмотреть одну из картин в гробах, став, по сути, одним из героев фильма.

Разумеется, картина была выбрана под стать - это удушливо-хладнокровный сайфай с элементами экохоррора Aniara дебютантов Пеллы Когерман и Хьюго Лильи.

В основе сюжета лежит книга шведского писателя Харри Мартинсона, события которой развиваются после глобальных климатических катастроф.

По сюжету космические пионеры, улетающие на звездолете "Аниара" от непригодной для жизни Земли к прекрасно-холодному Марсу, внезапно сталкиваются не только с проблемами навигации, но и с тем, что в замкнутых условиях поднимает свою уродливую голову справедливость пословицы "человек человеку - волк".