В центре Кельна злоумышленник открыл огонь по оппонентам

В немецком Кельне в пятницу днем произошла стрельба. Как рассказали очевидцы, примерно в 14 часов на улице недалеко от центрального железнодорожного вокзала несколько человек начали выяснять отношения. После чего один из участников конфликта открыл огонь.

Полицейские оперативно прибыли на место происшествия и задержали злоумышленника возле ближайшей станции метро. У мужчины было найдено холодное оружие. Других участников конфликта стражи порядка продолжают искать.

По предварительным данным, перестрелка могла быть связана с выяснениями отношений между членами местных байкерских группировок.