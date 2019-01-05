В реанимации скончалась жена режиссера Марлена Хуциева

Ирина Соловьева, супруга режиссера, сценариста и актера Марлена Хуциева, скончалась 4 января в больнице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Союз кинематографистов Российской Федерации.

"Супруга Марлена Хуциева Ирина Семеновна скончалась в пятницу в больнице, где она находилась на лечении вместе с мужем", - сообщил представитель Союза.

При этом, как уточняет ТАСС, самому 93-летнему Марлену Мартыновичу с момента госпитализации стало лучше и врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

"Мы постоянно на связи с больницей, о выписке можно будет говорить только после 9-10 января, когда его осмотрит главврач", - рассказали агентству.

Ранее сообщалось, что Марлен Хуциев и Ирина Соловьева были госпитализированы перед Новым годом.

Хуциев родился в 1925 году в Тифлисе. Сорежиссер ленты "Весна на Заречной улице" (совместно с Феликсом Миронером), знаковых картин "Два Федора", "Застава Ильича", "Июльский дождь". Народный артист СССР.