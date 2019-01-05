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05.01.2019,  
11:15
Текст:  Руслан Мельников

В России завершились испытания новейшего пистолета на замену ПМ

В России закончились испытания нового перспективного пистолета, который со временем должен заменить пистолет Макарова. Тестирование проходило на базе входящего в Госкорпорацию Ростех Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения а также на военных полигонах в Западном и Центральном округах.
Фото: Vitaly V. Kuzmin/wikimedia.org Фото: Vitaly V. Kuzmin/wikimedia.org
Фото: Vitaly V. Kuzmin/wikimedia.org

Как сообщили в ЦНИИТОЧМАШ, во время испытаний специалисты выясняли, как новое оружие, предназначенное под патрон 9х21, выдерживает воздействие климатических и механических факторов. Кроме того изучалась его баллистика.

Фото: YouTube
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"Испытания подтвердили высокие тактико-технические характеристики пистолета, его живучесть и способность функционировать в экстремальных условиях", - отметили на предприятии.

В качестве примера приведен температурный диапазон, в котором пистолет продемонстрировал устойчивую работу: от плюс 50 до минус 70 градусов по Цельсию.

Сейчас итоги тестирования рассматривает госкомиссия.

Напомним, ранее "РГ" сообщала, что попавший на испытание пистолет имеет некоторые отличия от его первоначальных рисунков. Для этого оружия на 3D-принтере был создан глушитель, который весит лишь несколько десятков граммов, но при этом превосходит металлические аналоги по глушению звука выстрела и пламегашению. "РГ" также опубликовала снимки нового пистолета.

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