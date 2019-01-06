Медведев проиграл в финале турнира ATP в Брисбене

Россиянин Даниил Медведев не смог одержать победу на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в австралийском Брисбене. В финальном матче он уступил японцу Кею Нисикори в трех сетах - 4:6, 6:3, 2:6.

Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты. За это время Медведев один брейк-пойнт из трех, на счету японца три брейка из четырех. Оба соперника по разу подали навылет, у Даниила также две двойные ошибки.

Таким образом, Медведев упустил шанс в четвертый раз в карьере выиграть турнир АТР. Примечательно, что в октябре прошлого года в Японии он победил в финале именно Нисикори - 6:2, 6:4.