В четверг 10 января президент Республики Корея Мун Чжэ Ин проведет новогоднюю пресс-конференцию для местных и иностранных журналистов. Об этом заявили в администрации президента РК.

Мероприятие, которое лидер Южной Кореи проводит ежегодно в связи с началом года, начнется в 10 часов утра по местному времени (4 утра по Москве) и продлится около 100 минут. Ожидается, что Мун в начале произнесет речь, в которой обрисует основные направления развития государства и общества, а затем уже будет отвечать на вопросы журналистов.

В администрации президента РК отмечают, что на пресс-конференцию будут приглашены в общей сложности около 200 журналистов из корейских СМИ, а также зарубежных изданий, информагентств и каналов, аккредитованных в Южной Корее. Не исключено, что мероприятие продлится несколько дольше запланированных 1 часа 40 минут.

Вопросы будут разбиты на три сферы: внешняя политика и безопасность, экономика и общественно-политическое направление. Мун Чжэ Ин будет сам указывать, кому задавать вопрос из тех репортеров, кто поднимет руку.