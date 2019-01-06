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06.01.2019 15:03
Рубрика: В мире

Мун Чжэ Ин проведет новогоднюю пресс-конференцию

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

В четверг 10 января президент Республики Корея Мун Чжэ Ин проведет новогоднюю пресс-конференцию для местных и иностранных журналистов. Об этом заявили в администрации президента РК.

Фото: REUTERS / Presidential Blue House/Handout
Сторонники Мун Чжэ Ина провели акцию в поддержку президента

Мероприятие, которое лидер Южной Кореи проводит ежегодно в связи с началом года, начнется в 10 часов утра по местному времени (4 утра по Москве) и продлится около 100 минут. Ожидается, что Мун в начале произнесет речь, в которой обрисует основные направления развития государства и общества, а затем уже будет отвечать на вопросы журналистов.

В администрации президента РК отмечают, что на пресс-конференцию будут приглашены в общей сложности около 200 журналистов из корейских СМИ, а также зарубежных изданий, информагентств и каналов, аккредитованных в Южной Корее. Не исключено, что мероприятие продлится несколько дольше запланированных 1 часа 40 минут.

Вопросы будут разбиты на три сферы: внешняя политика и безопасность, экономика и общественно-политическое направление. Мун Чжэ Ин будет сам указывать, кому задавать вопрос из тех репортеров, кто поднимет руку.

В мире Восточная Азия Южная Корея
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