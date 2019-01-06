Обозреватель "РГ" рассказывает о книжках, которые будто созданы для семейного чтения у рождественской елки.

Начнем с книжек для малышей

Одри Пенн. Поцелуй в ладошке. Серия "Сказки-нескучайки". Перевод Елены Сорокиной. Художники Рут Харпер и Нэнси Лик. Санкт-Петербург, "Качели", 2019.

Помните книжку американской писательницы Лилиан Муур "Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду"? Она впервые вышла в СССР в 1966 году и с тех пор трудно представить детство без этой веселой и мудрой книжки.

Сказка "Поцелуй в ладошке" тоже родилась в Америке и ее главные герои все те же - енотик и его мама. Только вот енотик тут еще совсем трусишка. Про ночную охоту за раками в сказке Одри Пенна и речи нет. Маленький Енот Честер даже в школу боится идти. А побороть страх помог ему мамин поцелуй в ладошку. Попробуйте и вы подарить ребенку на ночь свой "секретный" поцелуй в ладошку - и все его ночные страхи улетучатся.

Книжка особенно понравится девочкам.

Роман Беляев. Как работает маяк? Москва, "Самокат", 2017.

А это книга для мальчишек. Рассматривать ее зимним вечером всей семьей - особое наслаждение. Как устроены маяки - эти удивительные башни, которые веками указывают путь морякам? Оказывается, в их крепком каменном теле скрыто много всего любопытного. Где находятся самые высокие маяки? Как туда добраться? Какие качества требуются от маячника - смотрителя маяка? Обо всем этом рассказывает автор книги дизайнер Роман Беляев.

Уверен, что книга про маяки оторвет от компьютера и самого "виртуального" мальчишку, а тот оторвет от телевизора своего папу и они, забыв обо всем на свете, начнут сооружать в комнате маяк с фонариком наверху!

Леонид Чернаков. Часы с квакушкой. Москва, "Октопус", 2017. Иллюстрации Екатерины Костиной.

Вы не слышали о детском поэте Леониде Чернакове? Очень жаль. Но у вас есть шанс наверстать упущенное: издательство "Октопус" выпустило книжку с лучшими стихами Леонида Чернакова. Стихи, надо сказать, не были для Чернакова профессией. В своей любви к сочинительству Леонид Михайлович был совершенно бескорыстен. За это музы его обожали и стоило поэту достать из пиджака блокнот, как они тут же слетались к нему как воробьи. Вообще-то в этих блокнотах надлежало писать не стихи, а делать серьезные расчеты, писать формулы, чертить схемы - Чернаков был "оборонщиком", главным инженером секретных проектов. Родился в 1937 году, полвека прожил в серьезном городе Новосибирске. В своем закрытом институте был автором, режиссером и актером веселых капустников, концертов и КВНов. Детские стихи начал писать для маленького сына Андрея. Вот что пишет Андрей об отце: "Из мировой детской поэзии он взял самое лучшее. У Хармса и Заходера - парадоксальный юмор. У Маршака и Барто - отточенность рифм. У Чуковского - музыкальность стиха..." И все это соединилось в даровании поэта, навсегда оставшегося в душе послевоенным мальчишкой - рисковым, смешливым и изобретательным на проделки. А теперь пришел черед книгам для тех, кому от девяти до семнадцати Святочные рассказы. Издательства "Воскресение" и "Николин день". Москва, 2017. В этой маленькой, почти карманной книжке, которую так легко взять с собой в дорогу, - двадцать один святочный рассказ русских и зарубежных писателей. Среди них, не только классика жанра - Андерсен, Лагерлёф, Лесков, Куприн, Чехов и О.Генри, но и редко публикуемые рассказы Романа Кумова, Владимира Набокова, Никифорова-Волгина. Завершает книгу замечательный рассказ нашего современника священника Александра Шантаева "Катин сон". Юрий Коваль. Недопёсок. Серия "Литературные памятники ХХ века". М., Издательский проект "А" и "Б", 2018. 45 лет назад юные подписчики ленинградского журнала "Костер" стали первыми читателями повести Юрия Коваля "Недопёсок". Приключения песца-недопёска, убежавшего со зверофермы "Мшага", захватывали с первых строк. С тех пор "Недопёсок" выходил много раз и о самой повести уже написаны целые исследования. Казалось бы, ничего нового о "Недопёске" рассказать невозможно. Но вот появилась книга, которая заново открывает эту повесть даже тем, кто ее не раз перечитывал. Вернее сказать - эта книга как раз и адресована тем, кто давно и преданно любит Коваля. А новизна этой книги прежде всего в новых иллюстрациях - их автор Евгения Двоскина, художник, любимый мной еще с тех пор, как ее виртуозные рисунки в 1970-80-х годах украшали "Алый парус" "Комсомольской правды". Работы Евгении в книжной графике - это всегда точное, но при этом неожиданное прочтение авторского текста. Иллюстрации Двоскиной напоминают, что слово Коваля - это колодец смыслов и ассоциаций. Абсолютную уникальность новому изданию "Недопёска" придают комментарии, которые занимают половину книги. Издатель Илья Бернштейн, врач из Ижевска Сергей Андреев, писатель-натуралист Стас Востоков, искусствовед Галина Ельшевская и два профессора-филолога Роман Лейбов и Олег Лекманов создали удивительную "книгу о книге". В ней не только толкование канувших в лету советских понятий и реалий, но размышления, догадки, воспоминания - "попытка рассказать о времени и месте действия (середина 1970-х годов в СССР), отталкиваясь от текста Коваля". Вспомним последний абзац повести: "На этом заканчивается повесть о недопёске Наполеоне Третьем. Добавить больше нечего, кроме того, что ровно через месяц недопёсок снова сбежал. На этот раз он нигде не задерживался и наверняка добрался до Северного полюса..." Карта этого путешествия - от зверофермы "Мшага", что в Новгородской области, до Северного полюса - есть в новом издании "Недопёска" и она впечатляет. Почти четыре тысячи километров! Джек Лондон. Смок Беллью. Смок и Малыш. Иллюстрации Петра Любаева. Москва, "Нигма", 2018. Знаменитые рассказы о молодом золотоискателе в прекрасных переводах Норы Галь, Лидии и Николая Чуковских. Великолепные иллюстрации молодого художника Петра Любаева были сделаны специально для этого издания. Приключения в верховьях Клондайка. Ездовые собаки. Ночные стоянки в снежной пустыни. Заколдованное Нежданное озеро. Поселок Тру-ля-ля. Индейцы. Плен. И, конечно, любовь. "...- Я тебя люблю больше всех на свете. Люблю больше, чем себя. Нет таких слов в индейском языке, чтобы сказать об этом. Нет таких слов в английском языке. Все помыслы моего сердца - о тебе, и нет таких слов, чтобы о них рассказать. Как я тебе расскажу тебе, что в моем сердце? Вот смотри!

Она взяла его руку и, сняв с нее рукавицу, притянула к себе, под теплый мех, прижала к самому сердцу. В долгом молчании Смок слышал, как бьется ее сердце, и знал, что каждый удар этого сердца - любовь..."