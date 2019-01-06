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06.01.2019 11:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

4 cтанции "синей ветки" московского метро открыты после плановых работ

Текст: Иван Пышечкин
Станции "Бауманская", "Электрозаводская", "Семеновская" и "Партизанская" Арбатско-Покровской линии столичного метро 6 января открыты для пассажиров после модернизации инфраструктуры, сообщает пресс-служба московской подземки.
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Плановые работы проводились на участке синей ветки от станции "Курская" до станции "Щелковская" со 2 по 5 января. На станциях "Щелковская", "Первомайская" и "Измайловская" работы будут вестись до 8 января включительно. Полностью ветка начнет функционировать в обычном режиме в 5.30 утра в среду, 9 января.

Большую кольцевую линию метро строители обещают замкнуть в 2022 году

На время закрытия станций для пассажиров было запущено более 300 компенсационных автобусов КМ особо большого класса. Только за первые два дня работы они перевезли более 380 тысяч человек. С 6 по 8 января маршрут автобусов проходит между "Щелковской" и "Партизанской".

У закрытых станций метро на Арбатско-Покровской линии продолжают дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП). Они рассказывают гражданам, где находятся остановки компенсационных автобусов и помогают выстроить оптимальный маршрут.

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