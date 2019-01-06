Мороз до 15 градусов ожидается в Москве в ночь на Рождество

Температура в рождественскую ночь в столице опустится до 15 градусов ниже нуля, сообщила "РГ" главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"Нам предстоит период более холодной погоды, чем в первые дни после Нового года. Антициклон принесет повышение атмосферного давления, задует северный ветер. Столбик термометра в рождественскую ночь опустится до 13-15 градусов ниже нулевой отметки", - рассказала синоптик.

По словам Поздняковой, 17-градусный мороз, которым уже начали пугать москвичей, в столице маловероятен, но по области температура может опуститься даже ниже.