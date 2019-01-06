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06.01.2019 13:29
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Мороз до 15 градусов ожидается в Москве в ночь на Рождество

Текст: Иван Пышечкин
Температура в рождественскую ночь в столице опустится до 15 градусов ниже нуля, сообщила "РГ" главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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"Нам предстоит период более холодной погоды, чем в первые дни после Нового года. Антициклон принесет повышение атмосферного давления, задует северный ветер. Столбик термометра в рождественскую ночь опустится до 13-15 градусов ниже нулевой отметки", - рассказала синоптик.

По словам Поздняковой, 17-градусный мороз, которым уже начали пугать москвичей, в столице маловероятен, но по области температура может опуститься даже ниже.

Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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